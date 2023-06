Haaland, ¿Merece el Balón de Oro si gana la Champions?

En Betfair, tras el final de la Premier League y los dos títulos conseguidos por el City (FA Cup y liga) se estrecha la distancia entre Messi y Haaland De ganar la Liga de Campeones, Erling Haaland podría dar el vuelco definitivo a las apuestas y ponerse por delante en favoritismo para ganar el Balón de Oro

Aún no hay fecha para el Balón de Oro 2023, pero todos los rumores apuntan a que el galardón se entregará a finales de año. ¿Quién sucederá en el palmarés a Karim Benzema, ganador en 2022?, es la gran pregunta que todo el mundo se hace en una temporada en la que la Copa del Mundo puede tener mucha influencia. Porque Leo Messi es el gran favorito gracias a su actuación en Qatar, donde conquistó el tercer Mundial para Argentina y ganó el premio al mejor jugador del torneo. En ese momento, no había ninguna duda de que Messi ganaría su octavo Balón de Oro, pero el final de temporada ha hecho cambiar de opinión a muchos analistas.

El problema es que al argentino le ha salido competencia en forma de delantero noruego. Erling Haaland, con sus goles esta temporada, está en posición de disputarle el galardón a Messi. ¿Por qué? Aunque Haaland no disputara el Mundial, ya que Noruega no se clasificó, su temporada a nivel de clubes está muy por encima de la del de Rosario. No solo porque compite en una liga a años luz de la de Messi, sino porque está en posición de ganar un triplete que sería histórico, ya que solo un equipo en la historia de Inglaterra ha conseguido ganar en un mismo año la Premier League, la FA Cup y la Champions League: el Manchester United en 1999. Sólo le queda la Champions.

Una distancia que no para de recortarse

Según los pronósticos de Betfair, Haaland ha ido estrechando el cerco sobre Leo Messi en los últimos meses. La confianza de los apostantes ha ido generando una curva muy positiva hacia el delantero noruego. Que Haaland sea el próximo Balón de Oro se paga a 2.38€ por euro apostado mientras que al terminar el Mundial cotizaba a 8€ por euro apostado estando Mbappé incluso con más opciones. Que Messi gane el Balón de Oro cotiza a 1.53€ por euro apostado con la cuota más baja de todas pero con una tendencia negativa desde que el PSG fue eliminado de la Champions en el mes de marzo.

Los argumentos de Haaland, además de los títulos a nivel de clubes, también residen en sus números individuales. Es el máximo goleador de la Premier League, superando los registros históricos de Andy Cole y Alan Shearer, y de la Champions League. Sin embargo, desde 1992, año de creación de la Premier League, ¿ha valido ser el máximo anotador de Inglaterra para ganar el Balón de Oro? La historia nos dice que no. La Copa de Europa es clave.

Cristiano, el último Balón de Oro de la Premier

En estos treinta años, el máximo goleador de la Premier y el Balón de Oro han coincidido solo en una temporada, en la 2007-2008, cuando Cristiano Ronaldo anotó 31 goles con el Manchester United y conquistó su primer galardón dorado. De hecho, desde el 92, solo dos jugadores de la Premier han conseguido este galardón: el propio Cristiano y Michael Owen, cuando con mucha polémica se lo arrebató a Raúl González en 2001.

Ya tiene la Bota de Oro

El final de temporada en LaLiga, la Serie A y la Ligue 1 certificó lo que era un secreto a voces: Erling Haaland es el ganador de la edición 2022-23 Bota de Oro, el torneo con el que la ESM (European Sports Magazines) reconoce al mejor goleador de Europa. El '9' del Manchester City sucede en el palmarés a Robert Lewandowski, vencedor de las dos últimas ediciones. El delantero noruego, de 22 años, no ha tenido competencia desde que, mediada la temporada, desbancara del liderato a su compatriota Amahl Pellegrino (Bodö/Glimt), que, finalmente, ha acabado en 18ª posición con 25 goles y 37,5 puntos.