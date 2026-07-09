Haaland ya no solo marca: amenaza de todas las formas posibles en el Mundial

Erling Haaland está firmando un Mundial de delantero total. El noruego no solo se ha convertido en una de las grandes sensaciones goleadoras del torneo, sino que además lo está haciendo con una variedad difícil de igualar. En la Copa del Mundo 2026, es el único futbolista que ha marcado con el pie izquierdo, con el pie derecho, de cabeza, desde dentro del área y desde fuera del área. Letal en todos los registros.

El dato resume a la perfección la dimensión del delantero de Noruega. Haaland siempre ha sido asociado a la potencia, al área y al remate de primer toque, pero su Mundial está enseñando un repertorio mucho más amplio. Puede castigar un centro lateral con la cabeza, atacar el espacio para definir dentro del área, resolver con cualquiera de las dos piernas o sorprender desde lejos cuando el rival intenta proteger su portería acumulando hombres atrás.

Esa variedad cambia por completo la manera de defenderle. Si el rival le concede metros, amenaza al espacio. Si se encierra, aparece en el área. Si le flotan, puede probar desde fuera. Y si le obligan a perfilarse hacia un lado, ya ha demostrado que puede golpear con los dos pies. Noruega ha encontrado en él algo más que un goleador: tiene un recurso para casi cualquier tipo de partido.

Su impacto también explica el techo competitivo de una selección que ha vuelto al gran escaparate con una estrella capaz de decidir eliminatorias. Con Haaland en este estado, Noruega no necesita dominar todos los tramos para sentirse peligrosa. Le basta con encontrarle una vez en ventaja para que el partido cambie de golpe.

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En un Mundial lleno de grandes nombres, el noruego está dejando una sensación muy concreta: no hay una sola forma segura de frenarlo. Y cuando un delantero marca de todos los modos posibles, deja de ser únicamente una amenaza para convertirse en un problema permanente.