Haaland y Kane no están solos

Saka ha participado en 17 goles en la Premier con nueve dianas y ocho asistencias Tan solo le superan Erling Haaland (30) y Harry Kane (18)

El delantero del Arsenal, Bukayo Saka, es uno de los jugadores más determinantes en la pizarra de Mikel Arteta. Marcó el primer tanto del equipo en la remontada sobre el Aston Villa en un partido clave en la lucha por la Premier League.

El inglés, que se ha consolidado como una realidad y es titular indiscutible en la banda diestra, ha participado en un total de 17 goles en lo que llevamos de curso en la Premier League con nueve dianas y ocho asistencias.

El canterano, de hecho, es uno de los punteros en el campeonatos: tan solo el delantero del Manchester City, Erling Haaland, con 30, y el del Tottenham Hotspur, Harry Kane, con 18, le superan en el podio.

El conjunto de Mikel Arteta saldó con una victoria agónica su visita a Birmingham: Jorginho, con un excelso gol en el tiempo de descuento y uno de Martinelli ya con todo el Villa volcado terminaron con la resistencia del planteamiento de Unai Emery.

17 - Bukayo Saka has been directly involved in 17 goals in the Premier League this season (9 goals, 8 assists), behind only centre-forwards Erling Haaland (30) and Harry Kane (18). Blessed. pic.twitter.com/ti3z837mzX