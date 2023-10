Haaland se harta de los focos

En declaraciones post partido, el delantero noruego valoró los problemas que comporta estar constantemente en el foco Los aficionados de Chipre corearon el nombre de Haaland, autor de un doblete en la victoria de Noruega (0-4)

Haaland es, sin duda, uno de los grandes actores del panorama futbolístico. Goleador y referente tanto en el Manchester City como en Noruega, el nombre del delantero acostumbra a estar en boca de todos. Y esto, según confesó el propio Haaland, es una situación que comienza a incomodarle.

Tras finalizar el partido ante Chipre, en el que volvió a ser protagonista con un doblete, Haaland sorprendió al mundo con unas declaraciones en las que aseguró que "estoy empezando a cansarme un poco de mi propio nombre".

El motivo de estas declaraciones fue que Haaland recibió una ovación por parte de la afición chipriota, algo que no terminó de agradarle. "A veces es un poco estresante, estoy empezando a cansarme un poco de mi propio nombre", admitió el noruego, que no tardó en matizar sus palabras. "Aprecio el apoyo, así que no me quejaré".

Haaland también quiso aprovechar para hablar sobre la selección española, a la que recibe este domingo en Oslo. "Sabemos que España es un buen equipo, uno de los mejores. Debemos hacer nuestro mejor esfuerzo y toda Noruega debe apoyarnos”