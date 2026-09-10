Haaland convierte la primera fase de la Champions en su territorio

Erling Haaland continúa convirtiendo la UEFA Champions League en uno de sus escenarios favoritos. Desde que debutó en la competición durante la temporada 2019/20, el delantero noruego ha construido unos registros goleadores difíciles de igualar. Haaland ha marcado 42 goles en solo 39 apariciones correspondientes a la fase de grupos o a la actual fase liga del torneo.

El dato refleja una efectividad extraordinaria. El atacante presenta una media superior a un gol por encuentro en esta parte de la competición y ningún otro futbolista ha conseguido tantos tantos desde que el noruego disputó su primera Champions. Una estadística que resume el enorme impacto que ha tenido en Europa desde sus primeros pasos al máximo nivel.

Su historia en el torneo comenzó con el Salzburgo, donde llamó inmediatamente la atención gracias a su facilidad para encontrar portería. Posteriormente continuó aumentando sus cifras con el Borussia Dortmund antes de convertirse en una de las principales referencias ofensivas del Manchester City. Cambiaron los equipos y los compañeros, pero su relación con el gol permaneció prácticamente intacta.

42 goles en 39 encuentros suponen un registro excepcional incluso para un delantero acostumbrado a romper estadísticas. Su potencia física, velocidad para atacar los espacios y capacidad para finalizar con pocos contactos han hecho de Haaland uno de los atacantes más difíciles de defender en el fútbol europeo.

La Champions reúne cada temporada a algunos de los mejores equipos y defensas del continente, pero el noruego ha conseguido mantener una regularidad goleadora poco habitual. Su presencia dentro del área obliga a los rivales a extremar la atención durante todo el encuentro, ya que cualquier pérdida de concentración puede terminar castigada.

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Desde aquella temporada 2019/20, nadie ha marcado más que Haaland en la fase inicial de la Champions. Un dominio que confirma que el delantero noruego no solo acumula goles, sino que avanza a un ritmo que le permite seguir escribiendo su nombre entre los grandes goleadores del torneo.