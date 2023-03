Haaland ya amenaza a Messi por el Balón de Oro

Desde que terminó el Mundial no había una distancia tan corta entre favoritos en los pronósticos a ganar el Balón de Oro. El nivel de Haaland amenaza a Messi La salida del PSG de la Champions es un factor clave, así como ver si el City logra por fin ganar su primer título europeo. Mbappé queda descartado para la batalla

Antes del parón de selecciones el Manchester City puso tierra de por medio ante el Burnley para meterse en las semifinales de la FA Cup (6-0). En el duelo, que volvió a destacar por encima del resto el 'cyborg' del gol, Erling Haaland. El atacante noruego desató su poderío anotador para conseguir un hat-trick ante su afición, cuatro días después de haber hecho lo propio anotando cinco dianas ante el Leipzig en Champions. Un derroche.

Todo, al mismo tiempo que se desatan los rumores de salida de Leo Messi del PSG. Los dos cracks viven situaciones muy distintas. Haaland y su City pelean aún por la Champions y en lo personal el noruego va camino de romper todos los récords, aunque entre ellos no figura ningún dato en el Mundial porque no lo disputó. Mientras que Messi ha quedado apeado de la Champions, pero sigue aun refulgiendo el brillo con el que lideró a Argentina para ganar el tercer Mundial de la Albiceleste, mérito por el que sigue siendo el favorito a ganar el Balón de Oro.

Ahora la pregunta es saber si podrá Haaland podrá inquietar con los méritos que puede alcanzar de aquí a final de temporada. Según los pronósticos de Betfair, que Messi gane el Balón de Oro de 2023 se paga a 1.25€ por euro apostado. Es el gran candidato, pero en las últimas semanas Haaland ha generado mucha confianza. Que el noruego gane el Balón de Oro se paga a 6€ por euro apostado y su tendencia es cada vez más positiva hasta crear la distancia más corta entre favorito y perseguidor desde que terminó el Mundial.

Otro hat-trick para la historia

La ambición y voracidad del '9' del City no tiene límites, y le tocó en la última ocasión sufrir las consecuencias a un Burnley comandado por el ex 'citizen' Kompany. Con este hat-trick, Erling Haaland suma seis esta temporada, superando su registro de partidos sin ver puerta (cinco) en el coliseo de Manchester, una estadística monstruosa para un delantero de época. En total, el punta del City acumula 42 goles en lo que va de curso, una cifra que se prevé que sea aún más elevada cuando termine. El registro anotador en cada competición del nórdico es el siguiente: 28 dianas en Premier League, 10 en Champions, 3 en la FA Cup y 1 en la Carabao Cup. Brutal.

Números de leyenda en Europa

Tras hacer historia al anotar un repóker de goles en los octavos de final de la Liga de Campeones ante el RB Leipzig, Haaland sigue ampliando sus números en el panorama nacional. Tal y como informan las estadísticas, el nueve 'skyblue' suma más hat-tricks (6), que todos los jugadores de la Premier League que han conseguido uno esta campaña, que son cinco. "Los nuevos han llegado para hacernos mejores. Si nos apoyamos únicamente en Haaland... Queríamos a un buen delantero y él, lo es. Pero tenemos otros jugadores de los que no se habla tanto. Si ganamos, no lo haremos únicamente por él, aunque tenga unas características especiales. Es un chico fantástico, muy bien educado por mamá y papá", asegura Pep Guardiola al ser preguntado sobre la opción de ganar la Champions.

A la altura de los más grandes

Después de ganar el Mundial, pocos se atreven a presagiar que Messi puede perder el Balón de Oro pero los acontecimientos están cambiando. El PSG está fuera de la Champions y un posible título del City con Haaland como líder quizá desequilibra la balanza y eleva el debate en si dar o no el premio a Messi y cambiarlo por el delantero escandinavo.

La realidad es que Haaland es ya el sexto jugador de la Premier League en la historia en marcar 40 o más dianas en una sola temporada entre todas las competiciones. Ahora mismo, supera a leyendas como Andy Cole (1993-94) y Harry Kane (2017-18), pero es muy probable que en su siguiente partido oficial deje detrás a Cristiano Ronaldo (42) y su registro la temporada 2007-08, luego de empatar con él en el último partido. Posteriormente, solamente le restaría marcar tres goles más para superar a Mohamed Salah (2017-18) y Ruud van Nistelrooy (2002-03), que hicieron 44 en las competiciones oficiales.

Mbappé, sin opciones

El caso de Mbappé es totalmente distinto. Según los pronósticos de Betfair, que Mbappé ganase el Balón de Oro se pagaba a 6.5€ por euro apostado en el mes de diciembre. Ahora, cotiza a 12€ por euro apostado, claro síntoma del bajón en confianza de los apostantes. De este aspecto hablan leyendas como Philipp Lahm.

El alemán asegura que Kylian Mbappé mejoraría mucho como futbolista lejos de la entidad parisina: “El caso de Kylian Mbappé es una historia en sí misma. Sin duda tiene las cualidades de un jugador de talla mundial. Pero su talento no se integra con el del resto del equipo. En Múnich, solo esperó a que el balón le llegara a los pies. Ni me imagino cómo la carrera de Mbappé podría tomar otra dimensión si estuviera fuera del Paris Saint-Germain”, sentencia.

Asegura que las desorbitadas cantidades de dinero que ha invertido Qatar en el conjunto francés no se está reflejando en los resultados y el juego: “Este equipo de precios exorbitantes se asemeja a una tienda de lujo, exhibiendo piezas preciosas que son admiradas por todos, pero que nadie puede pagar. Llama la atención pero solo funciona económicamente. Si está gastando tanto dinero, pero la calidad no está allí, no es una buena señal”, señala. Haaland confía en que, ganando la Champions, pueda competir aún más el título del Balón de Oro con Messi. Mbappé, descartado.