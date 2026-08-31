Haaland acelera hacia el récord de agosto

Erling Haaland ha convertido agosto en uno de sus territorios favoritos. El delantero del Manchester City volvió a demostrarlo el pasado viernes con un doblete ante el Crystal Palace, en una victoria clara del equipo de Enzo Maresca por 1-4 en Selhurst Park. Dos goles más para abrir la temporada con autoridad y para acercarse a un registro histórico de la Premier League.

El dato impresiona por la diferencia de ritmo. Solo Andrew Cole ha marcado más goles en agosto en la historia de la competición, con 25 tantos en 44 partidos. Haaland ya suma 23 en apenas 16 encuentros. La distancia entre ambos es mínima en el marcador, pero enorme en el número de apariciones. Cole necesitó casi el triple de partidos para construir una marca que el noruego ya tiene a dos goles.

Esa comparación explica la voracidad del delantero. Haaland no necesita largos tramos de competición para tomar velocidad. Le basta con llegar al área, detectar el espacio y convertir cada balón útil en una ocasión real. Agosto, un mes en el que muchos equipos todavía ajustan automatismos, le ha servido una y otra vez para empezar los cursos con una contundencia poco habitual.

Ante el Crystal Palace volvió a aparecer en los momentos importantes. Primero para encarrilar el partido y después para cerrar una goleada que confirmó el buen inicio del City. Rayan Cherki también firmó un doblete, pero Haaland dejó otra vez la sensación de que su relación con el gol funciona a una velocidad distinta.

Noticias relacionadas

El récord de Cole ya está al alcance. Un solo gol separa al noruego del liderato histórico de agosto en la Premier, aunque la lectura más llamativa ya está escrita. Haaland ha llegado a esa frontera con una eficacia descomunal y con muchos menos partidos que cualquier referencia anterior.