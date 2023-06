Gündogan, otro éxito del mestizaje alemán

La llegada de Gündogan al Barcelona pone de manifiesto, una vez más, la cuna de talento germano-turco que ha poblado el fútbol europeo en los últimos años Una base importante de la selección alemana se nutre de orígenes diversos y con ello esperan por fin ganar de nuevo una Eurocopa que se les resiste desde 1996

Una de las características principales de la Alemania actual es su carácter mestizo. Desde la caída del muro de Berlín en 1989, la sociedad germana ha experimentado un cambio que ha tenido su traducción en el fútbol. Si hay algo en lo que se caracterizaba la Alemania campeona del mundo en 2014 era porque se alejaba del tópico de una selección plagada de jugadores de origen sólo germano y representaba a la diversidad. Es por ello que surgieron futbolistas de primer nivel como Sahin o Mesut Özil y ahora vemos el ejemplo en Ilkay Gundogan.

Existen alrededor de tres millones de personas en Alemania que tienen raíces turcas. Muchos turcos llegaron a Alemania en virtud del acuerdo para la contratación de trabajadores extranjeros, conformado por la República Federal con Turquía el 30 de octubre de 1961. El fútbol no es más que una expresión de lo que sucede en la calle y para Alemania ha sido una fuente de talento y un plus a su selección nacional.

Según los pronósticos de Betfair, que Alemania gane la Eurocopa de 2024 se paga a 7€ por euro apostado y se sitúa como la tercera selección mejor posicionada. Los germanos serán anfitriones pero tendrán que cargar con el peso de la presión de organizar el campeonato y de haber ganado el título desde la Eurocopa de 1996.

Scholl, Özil, Emre Can…

Quizá muchos no lo sepan pero una leyenda del Bayern de Múnich como Mehmet Scholl nación en Alemania pero tenía orígenes turcos como bien indica su nombre de pila. Scholl fue uno de los futbolistas clave de la entidad bávara llegando a disputar 15 temporadas en el club entre 1992 y 2007. Con Scholl pondríamos en la lista de germanos-turcos de gran nivel al citado Mesu Özil que deslumbró en el Real Madrid y el Arsenal como su etapa más dorada. Además, tuvo un guiño a sus ancestros jugando sus últimos años en Turquía.

En la actualidad encontramos a Emre Can, jugador del Borussia Dortmund, de la cantera del Bayern y que también militó cuatro temporadas en el Liverpool. Del Borussia Dortmund seguro que también recuerdan a Nuri Sahin. Llegó a ser futbolista del año en la Bundesliga y fue un fichaje estrella del Real Madrid. Los problemas físicos frustraron su estancia en España y acabó retirándose también en Turquí en 2022, en las filas del Antalyaspor. Otros como Hakan Çalhanoğlu o Hamit Altintop, nacidos en Alemania, decidieron jugar para Turquía.

Un valor seguro

La realidad es que el talento de Gundogan es sólo un ejemplo más del buen número de futbolistas alemanes con origen turco que han dejado o dejan un gran nivel en el césped. El caso de ‘Gundo’ es de sobra conocido. Su labor en el terreno de juego ha ido evolucionando de tal manera que es capaz de jugar de todo en el centro del campo. Un aprendizaje con Guardiola que ha sido clave hasta tal punto de convertirse en capitán del City. El Barça no sólo gana en calidad sino también en liderazgo.

