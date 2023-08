Guardiola soñó con fichar a Maguire

El técnico del Manchester City confesó los fichajes que no había conseguido Uno de ellos, sorprendentemente, fue el del central inglés Harry Maguire

Pep Guardiola es un tipo al que no le cuesta decir las cosas tal y como son, y hoy en rueda de prensa así lo ha hecho. El técnico de Santpedor ha enumerado uno por uno los tres fichajes que intentó cerrar en su etapa en el Manchester City y se le escaparon por varios motivos.

"Queríamos a Harry Maguire y no lo fichamos porque no queríamos pagar la oferta requerida. Queríamos a Cucurella, no pagamos. Queríamos a Alexis Sánchez, no pagamos", confesó. El primero de todos, reconocido por el propio Guardiola, es el de Harry Maguire. Así, el central inglés podría haber tomado el rumbo contrario al que le acabó llevando a Old Trafford.

Por ahora, el fubolista internacional con Inglaterra está en una situación bastante peor que cuando el Manchester City se interesó por él, presumiblemente en su etapa anterior en el Leicester City. En aquel entonces, los 'Red Devils' invirtieron 87 millones de euros por su fichaje. Ahora el West Ham parece dispuesto a pagarles poco más de 30.

En el caso de Cucurella, el actual futbolista del Chelsea fue tentado por Guardiola antes de cambiar Brighton por Stamford Bridge, pero desde Londres pusieron una oferta de 74 millones de euros encima de la mesa que fue irrechazable.