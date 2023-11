Guardiola tiene a un nuevo enamorado

"Es espectacular porque estoy aprendiendo muchas cosas nuevas y me hubiera encantado venir (al Manchester City) antes en mi carrera", habla Kovacic El City le fichó este verano procedente del Chelsea por 29 millones

El centrocampista del Manchester City, Mateo Kovacic, ex del Real Madrid y del Chelsea, entre otros, se deshizo en elogios hacia su entrenador, Pep Guardiola. El croata llegó a expresar su deseo de haber coincidido con el técnico catalán antes en su carrera.

"Es espectacular porque estoy aprendiendo muchas cosas nuevas y me hubiera encantado venir (al Manchester City) antes en mi carrera", comentó el croata, y añadió: "Nunca es tarde para aprender. Pienso así. Estoy contento de poder aprender de él (Guardiola) y lo que él te cuenta".

Kovacic también explicó algunos de los conceptos que más le costaron en sus primeras semanas en Manchester y sobre los que Guardiola tuvo que incidir más en corregirle: "Me gusta correr mucho en el campo, pero él me dijo: 'Ten más calma, no corras demasiado'. Eso me sorprendió".

"Me hubiera gustado que alguien me lo dijera algunos años antes. Pero sí, ahora todavía puedo aprender y puedo decir que él es fantástico. Estoy disfrutando desde el primer momento. Fue duro al principio entender lo que él quería ('No te muevas allí... ves allí...')", sentenció Kovacic.