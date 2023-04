Guardiola destroza a su alumno

El técnico del Manchester City frustró el sueño del Arsenal de ganar una Premier 19 años después Los 'Cityzens' ganaron por 4-1 en el duelo clave por el título de liga

Pep Guardiola no tuvo piedad con Mikel Arteta. El profesor no le dejó ganar a su alumno, y el Manchester City se llevó el partido decisivo en el Emirates en la lucha por la Premier. El Arsenal salió 'apaleado' con un 4-1 en el marcador, dolido por la superioridad de los locales y la acertada apuesta de Pep desde el banquillo.

El alumno no siempre le acaba ganando al maestro. Por muy hábil y perspicaz que parezca su sucesor, el maestro debe ir con mucho cuidado de no descubrirle todas las cartas. Hay días y escenarios donde sólo los verdaderos campeones pueden rendir. Y eso se tiene o no se tiene. Pep Guardiola posee ese pedigrí y esa voracidad ganadora que le faltan a Mikel Arteta.

Por eso y por muchas cosas más el Manchester City barrió al Arsenal y le arrebató el sueño de ganar un título de liga 19 años después. Guardiola demostró una vez más que no hay nadie que le pueda hacer sombra en el fútbol inglés. Ni siquiera alguien que ha trabajado codo con codo con él en el banquillo y ha podido empaparse de su forma de trabajar y descubrir cuáles son sus debilidades.

Si es que las tiene, claro, porque en ocasiones parece que por muy difícil que se le ponga, el City de Pep siempre acaba ganando. Por una cuestión de estatus y de superioridad moral. En caso de certificar el título, serían cinco de seis para el conjunto 'Cityzen' en la Premier. Sólo el Liverpool de Jürgen Klopp pudo plantarles cara.