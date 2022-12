Gonçalo Ramos, el verdugo de CR7, ya amenaza a Mbappé con su efecto ‘Oleg Salenko’

En Betfair, el delantero luso ya se instala entre los cinco favoritos para ser la Bota de Oro en el Mundial después de marcar tres goles en su debut ante Suiza. Jugadores como Schilacci en Italia 90, Salenko en Estados Unidos 94 o James en 2014 sorprendieron en una fase final y Ramos apunta a ser el siguiente.

Los Mundiales suelen dejar delanteros desconocidos que pasan a la fama gracias a la fase final, un gran escaparate para muchos jugadores que buscan destinos más importantes al acabar el torneo o reivindicarse. Fue el caso de James Rodríguez, que sin ser delantero fue el pichichi de Brasil 2014 (y acabó en el Real Madrid gracias ese torneo), el caso único de Oleg Salenko que marcó cinco tantos en un partido de EEUU 1994 y acabó siendo la Bota de Oro con seis (y eso que no pasó de la fase de grupos), o la aparición de un desconocido como Schilacci, que lideró a Italia en 1990.

En Qatar, todo indicaba a que no iba a haber una sorpresa destacada en la tabla de goleadores hasta que Portugal ha metido seis a Suiza en los octavos de final. Y lo ha hecho de la mano de Gonçalo Ramos, el futbolista del Benfica, ‘verdugo’ de Cristiano Ronaldo en el ataque (CR7 chupó banquillo) respondió con tres goles en su primer partido en el torneo. Según los pronósticos de Betfair, que Ramos sea la Bota de Oro de Qatar 2022 se paga a 21€ por euro apostado y sólo es superado por cuatro futbolistas en índice de probabilidad.

Mbappé lidera la clasificación de goleadores con cinco tantos en Qatar pero Ramos ya ha igualado en apenas unos minutos al resto de futbolistas que se acercan al francés. Están Messi, Álvaro Morata (ya eliminado), Marcus Rashford, Bukayo Saka, Cody Gakpo, Richarlison, ,Olivier Giroud y Enner Valencia (ya eliminado). Todos con tres tantos como máximos perseguidores del astro francés.

¿Quién será la Bota de Oro de Qatar 2022?

Kylian Mbappé- cuota 1.53 Richarlison- 8.50 Lionel Messi- 13.0 Olivier Giroud- 21.0 Gonçalo Ramos 21.0

¿Sucesor de Cristiano en el United?

Gonçalo Ramos es un delantero del Benfica que cumple su tercera campaña en el primer equipo lisboeta tras haber crecido en su cantera. Llegó a ella en la campaña 2013-14, y poco a poco fue quemando etapas hasta llegar al profesionalismo en el club de sus amores. A su vez, Ramos era un fijo en las categorías inferiores de Portugal y un partido tras otro demostraba su olfato goleador; sin ir más lejos, con la sub-21 anotó 14 goles en 18 apariciones, llegando a ser subcampeón en el último europeo de la categoría.

Esta temporada, Gonçalo Ramos suma 14 goles en 21 partidos con su club. Un hito. Acumula tan solo cuatro partidos con la absoluta de Portugal, pero hasta el encuentro ante Suiza no había sido titular, y eso que en su primera aparición, en el último amistoso antes de la cita en Qatar, vio puerta en la victoria contra Nigeria (4-0). Gonçalo Ramos, con un 'hat-trick' en 74 minutos, se presenta al mundo.

Ahora, su eclosión con los lusos le ha valido, no sólo discutir la titularidad de Cristiano Ronaldo en Portugal para lo que resta de torneo (quién lo diría), sino incluso postularse con seriedad según los medios ingleses para suceder al propio CR7 en el Manchester United. En los pronósticos de Betfair ya se baraja como una posibilidad seria con una cuota de 4.3€ por euro apostado frente a la alternativa de verle en el PSG (cuota 6.0) o incluso en el Real Madrid (11.0).

Primera vez suplente desde 2008

Un terremoto mediático a la altura de las consecuencias de su ‘gesta’. La suplencia de Cristiano es un hito histórico en la selección y ahora habrá que estar pendientes de la gestión de los lusos del once para el choque ante Marruecos. Según los pronósticos de Betfair, que Gonçalo Ramos marque en cualquier momento del partido de cuartos de final se paga a 3€ por euro apostado, es decir, suscita mucha fe de los apostantes. También es cierto que Cristiano sigue siendo el jugador que cuenta con mejor cuota (2.4), pero más por su leyenda que por la posibilidad de que juegue de inicio

Cristiano vio cómo su selección se deshacía con autoridad de Suiza desde el banquillo, un lugar extraño para él con el combinado nacional. De hecho, no partía como suplente en un gran torneo con Portugal desde 2008. Han tenido que pasar 31 partidos desde aquel encuentro, curiosamente, ante los 'helvéticos' de la fase de grupos de la Eurocopa de Austria y Suiza. Ese 15 de junio, Quaresma, Nani y Hélder Postiga ocuparon las posiciones más adelantadas en un once que no le salió muy bien a Luiz Felipe Scolari.