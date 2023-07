El goleador tapado

Ciro Immobile es uno de los grandes goleadores de Europa desde su llegada a la Lazio Las cifras del italiano lo colocan entre la élite del continente

Ciro Immobile es uno de los grandes goleadores de Europa, un estatus avalado por sus cifras numéricas. El italiano es el puntal en ataque para la Lazio, equipo en el que milita desde la temporada 2016/17 y en el que se ha convertido en toda una bestia del área.

Desde que fichara por la Lazio, Immobile ha marcado 162 goles con el equipo en liga, unos registros tan solo superados por Robert Lewandoski, Leo Messi, Harry Kane y Kylian Mbappé. Es el mayor goleador de la Serie A en el pasado lustro, no hay lugar a dudas.

La estadística coloca a Immobile entre los más exitosos delanteros de las cinco grandes ligas europeas. El ariete ha militado en otros clubes de la máxima competición italiana, y ya acumula 194 tantos en 322 partidos disputados en el Calcio.

La realidad es que las aventuras de Ciro fuera de Italia no han sido demasiado positivas. Su primer gran reto fue el Borrussia Dortmund, equipo en el que recaló tras despuntar en el Torino, pero no tuvo suerte en el país germano. En el Sevilla tampoco tuvo éxito, y no consiguió mantener su ritmo anotador.

A sus 33 años, Immobile sigue buscando su primer 'scuddeto' de la mano de la Lazio, un objetivo que este año quedó lejos pese a quedar en segundo puesto. El Nápoles estuvo incontestable durante toda la temporada, coronándose con el título con una ventaja de 16 puntos respecto a su principal competidor, la Lazio.