Girona presenta candidatura al lateral izquierdo del Real Madrid

La importancia de fijar un titular en el lateral izquierdo en el conjunto blanco se antoja clave para la próxima temporada con Camavinga como gran revolución. Fran García llegará en verano mientras que interesa la evolución de Javi Hernández en el Girona que ha arrebatado la titularidad a otro canterano: Miguel Gutiérrez.

Eduardo Camavinga se ha convertido en imprescindible para Carlo Ancelotti en una posición, el lateral izquierdo, donde había muchas dudas de qué hacer sin Mendy. Con sólo 20 años, el futbolista francés del Real Madrid está dando exhibición tras exhibición. Da igual donde le ponga o la misión que le encomiende. El joven jugador ya es un ídolo para la afición blanca, que, al igual que el club, alucina con su crecimiento. Todo se enmarca dentro de una posición en el Real Madrid donde se abre un importante debate. El lateral izquierdo es cuestión de Estado en Concha Espina. Dilema con el próximo rival blanco, el Girona, como una de sus potenciales soluciones.

Desde varios medios cercanos al Madrid informan que la directiva encabezada por Florentino Pérez ha tomado la decisión de cerrar la venta de Mendy de cara al mercado de verano y buscar un nuevo lateral para la zona. Por este motivo, el Real Madrid ha tasado al traspaso de Ferland en un precio de 50 millones de euros, esperando que los poderosos de la Premier League o el mismo PSG lleguen con el dinero y lo pongan sobre la mesa para darle salida al defensor galo que no ha terminado de convencer.

Camavinga, mejor que Modrid y Kroos

Es ahí donde emerge la figura de un Camavinga que, habitualmente, cuando jugaba de lateral izquierdo, lo hacía como revulsivo. Un plan B que pasó a Plan A. Su titularidad recurrente empezó a ser parte del paisaje merengue, con duras críticas al inicio. Primero, porque solía cargarse rápido con tarjetas innecesarias. Aquel primer día que Ancelotti lo inició de lateral izquierdo fue ante el Sheriff y su actuación dejó muchas incógnitas. Sucedió la temporada pasada. El Real Madrid perdió por 1-2 en una derrota que sirvió de mofa para muchos. Sin embargo, ahora con la ausencia de Mendy, el (teórico) mediocampista ha reformulado su rol para ejercer en ese costado con eficacia creciente. Su influencia en esa zona está siendo enorme.

El reto del City

Prueba de fuego para saber si Camavinga puede ser un lateral izquierdo recurrente será el cruce de semifinales ante el Manchester City, duelo en el que Camavinga tendrá que medirse a seguramente la mejor plantilla de Europa. De hecho, los pronósticos de Betfair hablan de ‘sky blues’ (favoritos) y merengues (segundos favoritos) como claros candidatos a levantar el título.

Según los pronósticos de Betfair, que el Madrid alcanza una nueva final de la Champions se paga a 4.5€ por euro apostado. Ha alcanzado su índice de probabilidad más alto de la temporada y sólo superado en predicción por el propio City, aunque con el margen más escaso del año.

Fran llegará en verano…

En el horizonte del Real Madrid hay vías muy interesantes para reforzar esa zona de la defensa si finalente sale Mendy. Además de la del propio Camavinga, el club blanco ejerció la opción de compra para fichar a Fran García, del Rayo, por cinco millones de euros. Fran, de 23 años, creció en la cantera del Madrid y se ha convertido en uno de los mejores laterales zurdos de LaLiga desde que fichó por la Franja en 2021. El Madrid confiaba mucho en el futuro del canterano y en aquel acuerdo incluyó una opción preferencial para recuperar al jugador y a su vez mantuvo el 50% de sus derechos en caso de una venta. Parece un valor seguro de cara al próximo verano.

…Girona, como alternativa

Otro lugar donde dirigir la mirada es Girona. El próximo rival del Real Madrid en LaLiga tiene a dos laterales zurdos con pasado blanco y que suscitan interés por su evolución. Aún propiedad del Real Madrid es Miguel Gutiérrez, que partía con ventaja en los esquemas de Míchel. Sin embargo, en las últimas jornadas le ha arrebatado el puesto Javi Hernández, campeón de Liga con el Real Madrid en 2020 después de formar parte de la plantilla merengue (aunque sin estrenarse) que con Zidane al frente ganó el título post-confinamiento. Ahora es propiedad del Leganés, pero el Real Madrid mantiene el 50% de su propiedad.

Los dos tienen en común su paso por el Madrid, club que todavía posee un porcentaje de sus derechos, práctica habitual en la entidad blanca, para así controlar a los futbolistas que pasan por su cantera y acaban buscando suerte fuera de este.

"Miguel es un gran jugador y ofrece mucho al equipo. Tal como estamos jugando ahora saliendo con el balón en línea de tres me va bastante bien por mi manera de jugar, que siempre me gusta salir desde atrás. El también lo hace bien es esta posición, pero a lo mejor sí que es más ofensivo y ataca más. Yo tengo un perfil más defensivo, pero también me gusta llegar al área rival. Los dos lo podemos hacer bien en esta demarcación", decía Javi Hernández ante los medios de comunicación. Después del adiós de Marcelo el año pasado, las dudas con Mendy y ahora el elenco de futbolistas posibles… Se avecina un verano clave para definir el lateral zurdo titular en la casa blanca.