Getafe enseña al Barça el camino de Joao Félix

El debut liguero de los culés mostró carencias ofensivas sin un futbolista que, como pasaba con Dembélé, asumiera el rol de romper líneas para crear peligro. Xavi sigue teniendo como preferencia la alternativa de un lateral o un medio antes que un delantero, pero en el club no se descarta esta incorporación. La operación del luso resulta complicada porque con un límite más constreñido que nunca. La alternativa saudí o la de la Premier League parecen descartadas.

Un empate como solución. O al menos, como mecanismo para desnudar carencias y enseñar el camino al remiendo definitivo. Es la interpretación optimista que en el FC Barcelona pueden hacer del polémico 0-0 con el que Xavi y sus chicos inauguraron curso . Un partido romo en ataque, sin juego de combinación entre líneas (más allá de si el Getafe se lo permitió o no…) que alimenta las necesidades blaugranas de reforzar la plantilla, ésa para la que se busca lateral derecho (Cancelo, del City, es el deseado) o mediocampista, pero que podrá acabar derivando en un delantero. Joao Félix, sin estar presente en el Coliseum, se cargó de argumentos para potenciar su deseo de ser futbolista culé al cierre del mercado.

Porque fue éste un choque sin apenas interacción en la zona donde le gusta ejercer al portugués. Entre líneas, ratoneando rodeado de rivales, ejerce con maestría su trabajo el joven portugués, un futbolista, además, con llegada al área y sorpresa desde segunda línea. No le vendrían nada mal estas virtudes a un Barça que, contra los azulones, tiró mucho (14 remates), pero falló más (sólo cuatro fueron entre palos). Además, con la perdida de Dembélé, ha perdido opciones de desborde o soluciones originales. Más allá de los chavales, no hay en la primera plantilla alguien con regate y gol. Joao Félix podría ser ese futbolista.

Un refuerzo que también ayudaría a impulsar al Barça en los pronósticos. Por ahora, los culés se han desplomado como favoritos al título.

Joao Félix, en el alambre

Entre tanto, el futuro de Joao Félix sigue siendo una incógnita con escasas certezas. La más importante es que el Atlético de Madrid no cuenta con él. Tampoco lo quiere Simeone… y el público. El pasado lunes, en el estreno colchonero en el Metropolitano, el portugués se llevó la pitada de la noche cuando su nombre con el nuevo dorsal que porta (el ‘18’) se anunció por la megafonía. El respetable le silbó como muestra de rechazo tras un verano en el que pública y privadamente, el luso no ha dejado de manifestar que se quiere ir y que su destino podría ser el FC Barcelona. Solo una declaración de intenciones tal, pero con el Real Madrid como opción soñada podría interpretarse como una traición mayor.

El caso es que, más allá de la opción del FC Barcelona, por ahora Félix tiene pocas opciones sobre la mesa. Y no es que la culé sea una posibilidad optimista. Cortísimos de dinero pese a la activación de la última ‘palanca’, el equipo catalán sólo podría incorporar al delantero mediante la vía de una cesión a bajo coste y con la ficha asumiéndola, en parte, su equipo de origen. Aunque Félix no tiene un salario alto, las apreturas culés sí lo son.

Más allá de la vía azulgrana, Joao Félix no parece tener muchas opciones. La vía saudí, que ofreció una cesión con pago de unos 15 millones por el préstamo no terminaba de convencer al Atlético, que fue quien se ocupó de frenar esta vía. La alternativa de la Premier también parece descartada visto que desde Inglaterra, sólo el Aston Villa de Unai Emery hizo oferta formal y fue Joao quién la rechazó por no considerarla atractiva, sobre todo al no disputar Champions. Ahora aquella opción está aparcada y quizá el futbolista se arrepiente de no haberla tomado, visto que nadie más en la élite lo quiere y que su tiempo en el Atlético se agota sin encontrar salidas.