El Getafe busca volver a la Selección en una relación que inauguró... ¡un argentino piloto de coches!

El buen inicio de temporada de los de Bordalás ha colocado a algún español con opciones de retornar a La Roja. Borja Mayoral es el mejor postulado. El Getafe ha tenido cuatro internacionales absolutos en su historia. El primero, Mariano Andrés Pernía, era argentino, pero logró la nacionalidad justo a tiempo. La lesión de Del Horno le abrió las puertas del Mundial 2006 tras un temporadón con el Getafe. Retirado, ahora Pernía es piloto de rallies y representante.

El Getafe de Bordalás está protagonizando un muy buen inicio de temporada que, tras dos años salvando la categoría in extremis, le está alejando de la zona baja de la tabla y asomándoles al balcón de posiciones europeas. Tanto es así que en las apuestas deportivas de Betfair el descenso azulón tiene una probabilidad implícita escasa del 4,7%. Muy imprable. Este buen transcurrir aglutina varios nombres propios en la plantilla madrileña. Uno de ellos es Borja Mayoral. El delantero ex del Real Madrid comentó recientemente que sueña con hacerse un hueco en la Selección Española. Un sueño, el de tener a algún miembro del Geta en ‘La Roja’ que hasta hace no mucho era una opción relativamente normal.

El Getafe ha tenido a lo largo de su historia cuatro internacionales absolutos. En orden de más reciente en el tiempo a más lejano son Jaime Mata (dos minutos de un España Noruega en 2019), Manu del Moral (44 minutos de un amistoso Venezuela – España en 2011) y Rubén de la Red (cuando ganó la Eurocopa de 2008 lo hizo en calidad de jugador del Getafe, cedido por el Real Madrid). El cuarto internacional, el que abrió vía, es el que más internacionalidades tiene (once) y también el caso más curioso. Porque no era español, sino argentino, porque llegó a ‘La Roja’ fruto de una desgracia y porque, tras dejar el fútbol, se dedicó a las carreras de rallies. Esta es la historia de Mariano Andrés Pernía.

Lateral esmirriado, misil en la zurda

Pernía aterrizó en el Coliseum en 2004, después de haber protagonizado una buena campaña con el Recreativo de Huelva. Era el debut del Getafe en Primera. Ya en la segunda temporada azulona en la élite se destapó como un misil. Literal. Este lateral izquierdo de pinta esmirriada, casi como si fuera un fraile (no le ayudaba la incipiente calva) lucía zurdazos antológicos. Especialmente en jugadas a balón parado que hacían de sus partidos un espectáculo. Tanto es así, que en ese segundo curso hizo once goles que le abrieron las puertas del Atlético de Madrid, donde permaneció cuatro temporadas.

Méritos suficientes para subirse a la selección española… de no ser porque Mariano nació en Tandil, en Argentina. Sin embargo, en su última temporada en el Getafe, logró la nacionalidad. Se abrió entonces una vía que parecía improbable. Con el Mundial de 2006 a las puertas de la esquina, Antonio López (Atlético de Madrid) y Del Horno (Chelsea) eran los candidatos de Luis Aragonés, que en sus listas previas a la cita en Alemania sólo amagó con llamar a un jugador del Getafe. Jaime Gavilán acudió a una concentración informativa, pero sin partidos de por medio. Pernía no entraba en los planes del Sabio.

Una lesión, la retirada y los rallies

Pero la lesión de Del Horno justo después de haber sido anunciada la lista definitiva para el Mundial abrió la necesidad de encontrar un recambio. El escogido fue Pernía, recién sacada la nacionalidad española. De hecho, su llegada convenció al Sabio, que lo convirtió en el titular de España. Jugó ante Ucrania y Túnez y el partido de la eliminación frente a Francia. Un recorrido que, ya luego con el Atlético de Madrid, amplió a varios amistosos y partidos de calificación. En la Euro de 2008 no estuvo entre los escogidos.

El caso es que aquel argentino siempre mate en mano se convirtió en uno de los trece argentinos nacidos en Argentina, pero que han sido alguna vez internacionales con España. Di Stéfano, el más representativos de todo. Un país al que Pernía regresó tras su etapa con el Atlético. Fichó por Tigre y, en 2011, colgó las botas para ponerse el casco.

Amante del motor, Mariano se hizo piloto de rallies. Ganó en su primera carrera en el Autódromo de Mar y Valle. Hoy, todavía compite en Clase 3 de Turismo Nacional a sus 46 años en un trabajo que complementa con sus funciones como representante de futbolistas, alejado ya de LaLiga en España y del recorrido que lo convirtió en el primer internacional español en la historia del Getafe, ese club que ahora busca más representantes entre la plantilla de Bordalás.