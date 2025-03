Un georgiano firma los mejores 19 minutos de la historia en la NBA

Sandro Mamukelashvili protagonizó una actuación memorable al anotar 34 puntos, la mayor cifra de su carrera, incluyendo 21 en el último cuarto, y lideró a los San Antonio Spurs a una victoria 120-105 sobre los New York Knicks en el Frost Bank Center el miércoles. Su impresionante desempeño lo llevó a hacer historia, convirtiéndose en el primer jugador de la NBA en alcanzar 34 puntos en menos de 20 minutos, un logro que lo dejó visiblemente sorprendido.

El alero georgiano de 25 años tuvo una eficacia casi perfecta, acertando 13 de 14 tiros de campo y encestando los siete triples que intentó. Su impacto en el partido no se limitó a la anotación, ya que también contribuyó con nueve rebotes, tres asistencias y un robo en solo 19 minutos y 26 segundos sobre la duela. Tras el partido, no ocultó su emoción y expresó lo especial que había sido la noche para él. “No puedo explicar cómo me siento ahora mismo. Siento que estoy en un sueño. Mi padre estuvo aquí. Voló ayer. Mi hermano… Fue una noche muy, muy especial”, comentó conmovido. “Llevo mucho tiempo esperando este día”.

El partido marcó el cierre de la temporada regular 2024-25 para los Spurs, aunque sin su estrella Victor Wembanyama, quien no pudo participar debido a una trombosis venosa profunda en su hombro derecho. Su ausencia representó un golpe significativo para el equipo, que tuvo que enfrentar el tramo final sin una de sus piezas clave.