Georgia amenaza a España con su Maradona, un portero para el Real Madrid y un tanque ‘ajacied’

El combinado centro europeo (78 del mundo) no es tan perita en dulce como se pueda pensar de cara al duelo que tiene España clasificatorio para la Euro 2024 Kvaratskhelia, estrella del Nápoles (allí se le ha comparado con Maradona) es su referente. Se declara fan de Guti: de niño se pintaba su 14 en las camisetas.

Tiene el próximo rival de España rumbo a la Euro de 2024 nombre de perita en dulce y currículum de peligrosa manzana envenenada. Georgia, número 78 del ranking FIFA (España es décima), acumula en la sombra un buen puñado de méritos para ser esa piedra en la que ‘La Roja’ podría tropezar dos veces y dejar enturbiada su clasificación. El primer traspié fue Escocia y la derrota por 2-0 en el último partido de esta fase. Ahora, con el ambiente enrarecido que rodea al equipo nacional y la percepción de transición perenne, con el cuestionado Luis de la Fuente tambaleándose en el banquillo, ningún rival es motivo de exceso de confianza. Más si en sus filas juega un simulacro de Maradona, un potencial portero para el Real Madrid o una de las revelaciones de ese cazatalentos llamado Ajax.

Por el antes citado ranking FIFA, porque de cinco partidos disputados entre ambos combinados, 'La Roja' ganó cuatro y sólo perdió uno, un amistoso disputado en Getafe previo a la Euro 2016, el último gran torneo que dirigió Vicente del Bosque con España.

Un Maradona fan de Guti

El primero tiene nombre impronunciable, maneras de Maradona y una llamativa historia de idolatría por Guti como motor de su infancia. Khvicha Kvaratskhelia, una de las revelaciones de la pasada temporada en todo el panorama europeo, es la gran estrella de este combinado. Juega en el Nápoles que campeonó por tercera vez en su historia la pasada temporada. Buena parte de culpa la tiene este extremo ambidiestro (aunque se le da mejor jugar por la izquierda) que a sus 22 años ya enamoró a todo el antiguo San Paolo, ahora Estadio Diego Armando Maradona.

Precisamente con el Pelusa se le llegó a comparar después de uno de esos goles que solía firmar el ‘10’. Ante el Atalanta, Kvaratskhelia dejó una colección de amagos dentro del área para perforar la portería rivalcon siete rivales (más el portero) en el área. Ninguno lo frenó para asombro de Spaletti, su técnico, que desde la banda no hacía más que resoplar al cielo quizá recordando las filigranas que entonces dibujó sobre aquel verde Diego. En la habilidad de este ‘77’ (el número que porta) pareció ver una reencarnación suya.

Aquello, junto con un buen puñado de otras actuaciones, hicieron que su historia saltara a los medios de todo el mundo. En una de aquellas intervenciones se hizo viral que este chico, nacido en la capital de Georgia, en Tiflis, era fan de Guti. Tanto es así, que ante la imposibilidad de comprarse la camiseta del Real Madrid con el número y el nombre de su ídolo (en aquellos, explicaba, era difícil comprar estas zamarras en su ciudad), Kvaratskhelia se pintaba con rotulador en sus camisetas blancas un 14 y el nombre del ex capitán blanco. Ante la confesión, el propio Guti, confeso enamorado de su juego, le prometió en redes sociales una camiseta suya firmada para cuando gustase.

Conexión española

No es el único peligro de esta Georgia con acento español. En la portería, por ejemplo, ejerce Mamardashvili, máxima referencia del Valencia pese a sus 22 años por el que el Real Madrid se lanzó a pedir su cesión (daba cinco millones de euros a cambio) después de la lesión de Courtois. Desde Singapur, Peter Lim, dueño del club, se negó al préstamo y el Real Madrid entonces viró a Kepa. Aun así, había voces cercanas al madridismo que reclamaban que el club compra al georgiano, toda vez que lo ven como uno de los porteros del futuro en Europa.

También milita en LaLiga Giorgi Kochorashvili, un centrocampista ahora enrolado en el Levante al que el buen arranque de temporada le ha permitido dar el salto a la selección como jugador importante. Willy Sagnol, francés ex del Bayern y ahora seleccionador georgiano, lo ha convocado junto a otras estrellas de este combinado. Entre ellas destaca el gigante central Szanov del Torino (21 años, mide 1,94 metros) y Georges Mikautadze, delantero del Ajax (también sólo 22 primaveras).

Un nuevo tanque para el Ajax

Este último es uno de los fichajes estrella de los holandeses después de que la pasada temporada, en el Metz francés, hiciera 24 goles y diera 8 asistencias en 40 partidos oficiales. Antes de su llegada a Amsterdam, este espigado ariete había hecho ya dos tantos en tres partidos de este curso con los galos. Será una de las referencias ofensivas de esta Georgia que quiere amenazar a España y hacer peligrar su pase a la próxima Euro 2024.