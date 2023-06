La Generación de Oro sepultada bajo tras los 75 Grand Slams de Djokovic, Nadal y Federer

Los pronósticos de Betfair vuelven a posicionar a Djokovic como gran favorito para el próximo Wimbledon lejos de que un cambio de era se produzca. Durante dos décadas, Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic han conseguido que sólo siete jugadores hayan conseguido ganar un Grand Slam fuera del ‘Big Three’

Novak Djokovic tuvo la oportunidad en el US Open de 2021, pero la presión, la mala preparación por haber acudido 'in extremis' a los Juegos Olímpicos de Tokio y la inspiración del ruso Daniil Medvedev frustraron el primer intento del serbio de tener en solitario el récord de títulos masculinos de Grand Slam, haciendo además un pleno de cuatro de cuatro en una misma temporada. En aquella ocasión permaneció el triple empate a 20 con el español Rafa Nadal y el suizo Roger Federer, que nunca han logrado tampoco encadenar los cuatro 'grandes' en el mismo curso.

Nadal aumentó a 22 ganando el Open de Australia y Roland Garros 2022, temporada en que Federer desapareció debido a una lesión de rodilla que provocó su retirada oficial en septiembre. Con Rafa Nadal de baja como mínimo cinco meses tras ser operado de la cadera derecha, a sus 37 años, Novak Djokovic asaltó su feudo de Roland Garros. La tercera Copa de los Mosqueteros supuso para 'Nole', a sus 36, tener por vez primera el récord en solitario de títulos de Grand Slam.

Novak Djokovic siempre recordará el 11 de junio de 2023, la fecha, el día en el que completó la caza perfecta. El serbio se ha convertido este domingo en el tenista con más títulos de 'Grand Slam', con un total de 23, dejando a Rafael Nadal, con 22, y al ya retirado Roger Federer, con 20. Djokovic ha dado la razón a todos los expertos que vaticinaban que él iba a ser el que más 'majors' obtuviera de los tres más grandes del deporte de la raqueta.

El dominio continúa

Novak aguanta de pie en medio de una nueva generación de tenistas que no son capaces de confirmar el relevo generacional. El campeón de Roland Garros mantiene la tiranía del 'Big Three' que ahora es 'Big One'. De las últimas 72 coronas de los cuatro grandes se han repartido 61. El dominio de Djokovic, Nadal y Federer sólo se ha visto interrumpida por siete valientes:

Siete jugadores contados: Juan Martín Del Potro, (US Open de 2009); Andy Murray (US Open 2012, Wimbledon 2013 y 2016); Stan Wawrinka (Australia 2014, Roland Garros 2015 y US Open 2016), Marin Cilic (US Open 2014), Dominic Thiem (US Open 2020), Daniil Medvedev (US Open 2021) y Carlos Alcaraz (US Open 2022).

Dicho con otras palabras, hay una generación de oro de tenistas míticos (alguno de los antes mencionados) que podría haber agigantado su leyenda hasta convertirse en referencia del tenis de no haber sido por la dictadura de este ‘Big Three’. Fuera de este elenco, nombres también llamados a grandes gestas como David Ferrer, Grigor Dimitrov o Zverev.

Según los pronósticos de Betfair, para el próximo Grand Slam, la tendencia sitúa de nuevo a Djokovic como el gran favorito al título. Que el serbio gane en la hierba de Londres se paga a 1.67€ por euro apostado mientras que Carlos Alcaraz ocupa la segunda plaza pero ya a 6€ por euro apostado.

El plan del rey

Tras convertirse en campeón de Roland Garros, Novak Djokovic ha anunciado que su calendario no contempla jugar nuevos torneos hasta Wimbledon, que arrancará el 3 de julio y donde el serbio buscará su vigesimocuarto Grand Slam. Por tercera vez en su carrera (también ganó Open de Australia y Roland Garros en 2016 y en 2021), el serbio está en la pelea por el Grand Slam anual. Por ello, quiere llegar con plenas garantías a Wimbledon y no variará su calendario habitual para enlazar la tierra batida con la hierba.

Djokovic ya ha demostrado en el pasado que es capaz de brillar en Londres sin jugar torneos previos: ganó Wimbledon sin rodaje en torneos de hierba en 2011, 2014, 2015, 2019, 2021 y 2022. Solamente en su título de 2018 jugó como parada previa Queen's, torneo en el que cayó en la final contra Marin Cilic. En otras temporadas también ha jugado el torneo londinense o incluso Eastbourne, algo que no llevará a cabo en este 2023.