Gavi y otras leyendas que eclosionaron en la Supercopa de España

En Betfair, el triunfo del Barcelona en la Supercopa impulsa al club azulgrana en los pronósticos de LaLiga inspirado con la gran actuación de Gavi. El rendimiento de Gavi recuerda a actuaciones estelares de otros jugadores que explotaron en el torneo, como Ronaldo en 1996 o Asensio en 2017.

La Supercopa de España ha dejado a Gavi como el héroe azulgrana de la final. Pero más allá del gol y las dos asistencias, Gavi, jugando de interior, desplegó todas sus señas de identidad sobre el césped del King Fahd Stadium. Fue un auténtico dolor de cabeza para los de Ancelotti. En lo táctico. En lo técnico. Intenso en ataque, sin dar un balón por perdido, y ayudando en tareas defensivas. El azulgrana cerró el encuentro disputando 89 minutos, con un remate a puerta que fue gol, 43 pases acertados, 6 fallados y cuatro faltas recibidas. El gran protagonista de la final. Una avispa que no dejó de picar en las entrañas del Real Madrid. Seguramente su consolidación como estrella del equipo culé.

Gavi ya se convirtió la temporada pasada en un jugador importante. Con 17 años (ahora suma 18) participó en 47 encuentros entre todas las competiciones. Esta campaña ya lleva 23 choques en sus botas y un crecimiento que va en línea ascendente. "Estoy feliz sobre todo por la victoria. También por el gol y las asistencias, pero me queda mucho por mejorar. Estoy muy bien, me siento muy bien", explicó sobre sus sensaciones personales. Y a la hora de definirse, lo hizo "como un jugador que siempre lo da todo por el equipo, que da el máximo". Jugador colectivo que no deja de crecer haciendo gigantes a los que le rodean. Esto también se traduce en los pronósticos de Betfair. Esta victoria del Barcelona lo consolida como el gran candidato al título liguero y se paga a 1.36€ por euro apostado que levante el trofeo. Tendencia al alza que contrasta con la de su gran enemigo. Que el Real Madrid gane el título llega a los 2.88€ por euro apostado.

De Ronaldo Nazario a Asensio: Supercopa, escaparate de cracks

La Supercopa siempre ha sido un torneo de protagonistas destacados para bien y para mal. El rendimiento estelar de Gavi en la Supercopa a otros jugadores que a lo largo de la historia han rendido en este torneo con mejor o peor suerte después en sus carreras. Quizá el ejemplo más espectacular tiene nombre de leyenda.

En la Supercopa de 1996, Ronaldo Nazario se dio a conocer al mundo. El brasileño, por aquellos entonces el fichaje más caro de la historia a sus recién cumplidos 20 años, (el Barça lo compró por 2.500 millones de pesetas, unos 15 millones de euros) deslumbró al planeta fútbol con una de esas jugadas que, pasen los años que pasen, perduran en el imaginario colectivo de los aficionados.

La leyenda de Ronaldo, cimentada en unas cifras de escándalo en el PSV, se presentó en España con una monumental elástica a Geli en su debut con el Barcelona en la Supercopa ante el Atlético de Madrid. Luego fue pichichi con 34 tantos que le hicieron máximo goleador de LaLiga con el Barça, pero no fue un gol más. Fue una definición del fútbol del brasileño: potencia, regate, perseverancia, gol. Una carta de presentación excelsa para una afición que no lo conocía. Cabe recordar que hasta hace poco la Supercopa se disputaba en verano y a doble partido. Los fichajes, entonces, se lucían en esta competición como su primer gran escaparate.

Asensio en 2017

En la historia reciente de la competición, Marco Asensio fue otro de los jóvenes que despuntó en la Supercopa. Debut en una competición nueva para él y gol. Lo logró en la Supercopa de Europa (Sevilla), Liga (Real Sociedad), Champions (Legia de Varsovia) y Copa del Rey (Cultural Leonesa). En su estreno en 2017 en la Supercopa de España, otro chicharro. Y no un gol cualquiera. Zurdazo marca de la casa, para culminar una contra lanzada por Lucas Vázquez, que se coló por la escuadra derecha de Ter Stegen. Sin embargo, bien es cierto que su presencia en el Real Madrid ha ido decayendo y ahora mismo parte muchas veces desde el banquillo. En todo caso, su eclosión recuerda a la de este Gavi que promete comerse el futuro.

El otro lado de la moneda: Drenthe, gol y olvido

Más sorprendente fue el caso de Royston Drenthe en 2007. Este extremo neerlandés marcó un golazo en su debut en la Supercopa ante el Sevilla, pero fue poco más que eso su recorrido en el Real Madrid. “Yo llegué al Real Madrid con 20 años, como mejor jugador del Europeo sub 21. Ahí la gente esperaba mucho de mí, puse las expectativas muy altas. Y no es fácil asumir eso con sólo 20 años", dijo en una reciente entrevista en la que dejó claro que prometía más de lo que fue capaz de aportar. Aquel zapatazo lejano en el Bernabéu en un histórico 1-5 del Sevilla fue espejismo.