Gavi, el caso ‘Iván De la Peña’ que altera su futuro

El caso de Gavi, representado por De la Peña, recuerda mucho al de ‘Lo Pelat’ porque muchos creen que podría tomar una decisión errónea si deja el Camp Nou Gavi es un fijo de Xavi. Ha jugado 3.239 minutos, repartidos entre 32 de 33 jornadas de LaLiga, en 5 de 6 en la Champions League. Un desgaste enorme

En las últimas semanas, ha sonado con mucha fuerza un rumor que situaba a Gavi en la órbita del Chelsea. Los problemas económicos del FC Barcelona ponían en duda la posible inscripción del centrocampista sevillano como futbolista del primer equipo para la temporada que viene. El conjunto londinense, muy atento a la situación del joven futbolista, estaba dispuesto a pescar en río revuelto y convencer a Gavi con una gran suma de dinero. En el Barça, y desde el entorno del jugador, siempre se han mostrado tranquilos y se ha dicho que no se iba a mover del Camp Nou… pero siempre queda la sombra de la sospecha, más visto que por la situación contractual del futbolista y su no inscripción en LaLiga, podría quedar libre a final de temporada.

El Chelsea va a decidir el entrenador de la próxima temporada en cuestión de días. Mauricio Pochettino es el candidato más firme para encabezar el segundo proyecto del millonario Todd Boehly al frente del club. Es más que probable que se produzcan muchísimos cambios. El Chelsea va a tener que afrontar una segunda revolución tras los más de 600 millones invertidos este curso y el argentino tiene muy claro que la reconstrucción debe iniciarse desde el centro del campo. Según los pronósticos de Betfair, que el Chelsea termine entre los diez últimos de la Premier se paga a 1.08€ por euro apostado, un auténtico drama para un proyecto que apuntaba a competir por el título. De ahí la necesidad de muchos cambios.

El cambio radical en Stamford Bridge

La revolución del Chelsea se intuye que pase por pescar en el Barça aprovechando la crisis económica culé. Uno de los nombres que baraja Pochettino, según medios ingleses, es el del internacional argentino del Brighton Alexis Mac Allister, pero hay más. A Pochettino le gusta mucho Gavi, al que considera un futbolista muy interesante para la Premier.

Es evidente que el Barça no va a traspasar líneas rojas en cuanto a salidas y que Gavi va a ser uno de los primeros inscritos cuando el club tenga límite suficiente, pero el interés está ahí encima de la mesa por si hubiera una posibilidad real de hacerlo efectivo este verano o más adelante. Gavi está representado por Iván de la Peña, un exjugador del Barcelona que, para muchos, no tomó una buena decisión en su día al salir del club escenario al que ahora tiene Gavi por delante.

El líder de la quinta del Mini

De la Peña era, como Gavi, una de las grandes joyas de la cantera del Barcelona después del Dream Team entre 1995 y 1998. Era la cabeza visible (nunca mejor dicho) de la Quinta del Mini, aquel equipo de chavales que destacó en el Mini Estadi con los azulgrana y que también estaba conformado por otros canteranos como los hermanos García, Celades o Jordi Cruyff. Con Van Gaal empezaron los problemas para De La Peña. Mientras que Cruyff y Robson le dieron un papel destacado (aunque no siempre como indiscutible), con el neerlandés ya no era el fijo en el once, tenía que pelear cada oportunidad.

Antes, Cruyff ya había puesto en duda su capacidad, por no ser hábil con la pierna izquierda. Clemente tampoco contó con él para la selección, donde su perfil más creativo que defensivo le costó no ser habitual de la Absoluta. A Robson también le entraban las dudas. Un futbolista más de aficionados que de entrenadores. Ponerle tenía un riesgo, para su propio equipo y también para el rival. Solía compensarlo con su magia. Es más, se suele decir que nunca nadie le dio mejores pases a Ronaldo Nazario.

Una lesión muscular le alejó definitivamente del Barça. Llegó a la Lazio (traspaso récord de 2.600 millones de pesetas, 100 menos de lo que le costó al Barça Ronaldo, esto es, 15 millones de euros) y después al Olympique Marsella. No le fue bien y volvió a su casa. De un talento sin igual a un juguete roto. De la Peña se había estancado y no había encontrado sitio ni en el Camp Nou ni en sus aventuras en el extranjero. Pero llegó el Espanyol. Y de ahí a ser leyenda. 'Lo Pelat' encontró su sitio en la casa del eterno enemigo. El caso de Gavi maneja muchas incertidumbres de si puede ser su mejor salida la de ir a un club, como el Chelsea, que necesita empezar casi de cero. De la Peña puede que haya aprendido la lección de su propia experiencia y haya pensado que lo mejor es su continuidad en la Ciudad Condal.

Imprescindible en el Barça de Xavi

La realidad es que si Gavi se marcha, Xavi tendrá que dar otro giro de guion al equipo. Gavi es uno de los jugadores más utilizados esta temporada, al contrario de lo que pasaba con De La Peña, hombre importante, pero no tan básico en los planes culés. El centrocampista ha intervenido hasta ahora en 45 de los 48 partidos oficiales, lo que supone un alto 93,75%. Una cantidad de minutos muy parecida a la que jugó Pedri en la temporada 2020-2021. El canario llegó a participar en 52 del total de 54 encuentros, un 96% que le dejaron extenuado. Al andaluz le queda un último esfuerzo para asegurarse el título de Liga.

Gavi ha jugado 3.239 minutos, repartidos entre 32 de 33 jornadas de LaLiga, en 5 de 6 en la Champions League, en los 5 de la Copa del Rey y en los dos de la Supercopa de España. Sólo se ha perdido tres y de ellos sólo en uno fue suplente frente al Bayern de Múnich en Europa. Los otros se los perdió al estar sancionado por tarjetas amarillas, ante el Manchester United en la Europa League y frente al Valencia en LaLiga.