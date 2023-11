Gafado de cara a gol: es el que más remata sin suerte

Iago Aspas acumula un total de 22 partidos sin marcar gol en Primera división Hay que remontarse al 18 de marzo de 2023, en un partido contra el Espanyol, cuando el gallego marcó su último gol en LaLiga

Iago Aspas está peleado con el gol. El delantero del Celta lo intenta pero el balón no entra como en otras temporadas, en las que su relación con el gol era extraordinaria. Pero esta temporada el jugador gallego está negado. Pero no será porque no lo intente, de hecho, es el que más lo hace, pero la falta de puntería y el acierto de los guardametas rivales, le están lastrando.

Iago Aspas es el primero de los cuatro jugadores con más remates sin gol en las cinco grandes ligas de Europa esta temporada. Aspas ha ensayado 29 remates sin premio. Por detrás de él, Cyle Clarin del Mallorca, Florian Lejeune del Rayo y David Datro Fofana, del Union Berlin, los tres con 20.

El Celta juega este fin de semana ante el Sevilla. Se trata de una gran oportunidad para que el de Moaña se reconcilie con el gol, ya que el Sevilla es el equipo al que Iago Aspas le ha marcado más goles, un total de 12, convirtiéndose así el club sevillista en la víctima favorita del gallego. Tras el Sevilla se encuentran la Real Sociedad, con 11 goles, y el Barcelona, con 10 tantos, como los tres equipos de Primera división a los que Iago Aspas les ha marcado más goles como futbolista profesional.

La temporada está resultando muy extraña para Iago Aspas, quien llega a este partido contra el Sevilla atravesando una de las mayores sequías goleadoras desde que es futbolista profesional. El delantero gallego no ha marcado un gol durante esta temporada, en la cual ha disputado once partidos. Una mala racha que no se queda ahí, ya que a esos encuentros hay que sumarles otros once partidos sin marcar de la temporada anterior.

En total, Iago Aspas acumula un total de 22 partidos sin marcar gol en la Primera división. Hay que remontarse al 18 de marzo de 2023, en un partido contra el Espanyol, para ver un gol de Iago Aspas en LaLiga.