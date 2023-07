El futbolista más humillado de la Premier League y un castigo sin precedentes

Los constantes fallos de Harry Maguire y una concatenación de acciones desafortunadas han hecho del central jugador odiado en su club, el United. Los constantes fallos de Harry Maguire y una concatenación de acciones desafortunadas han hecho del central jugador odiado en su club, el United.

El fútbol es deporte de masas con héroes… y anti-héroes. Relato constante en el que el público necesita también villanos, aunque jueguen con sus colores. En el Manchester United, ése es Harry Maguire. El defensa central inglés, internacional con los Pross, ha ido degradando su imagen de puertas hacia adentro hasta convertirse en un ‘meme’ ya no sólo de rivales, sino también de su propio público, harto de los constantes fallos y de una personalidad alejada de lo que los red devils le reclaman a su capitán. Ese brazalete recientemente se lo ha arrebatado de su brazo Ten Hag.

El técnico neerlandés del United decidió unilateralmente dejarlo sin capitanía para que Bruno Fernandes la cogiera en herencia. “Estoy extremadamente defraudado con los argumentos que me dio el entrenador”, se quejó Maguire en sus redes sociales tres años después de que Solskjaer le diera el privilegio de ocupar este puesto de privilegio en el vestuario. Entre la afición del United, sin embargo, la medida ha sido acogida con júbilo en un fenómeno sorprendente que convierte al ‘5’ en el jugador más humillado de la competición y éste, un castigo sin precedentes.

Está por ver si Maguire seguirá siendo un red devil más el curso que viene. “Yo seguiré dándole todo cada vez que vista esta camiseta”, insistió el futbolista en ese comunicado de reacción al cambio de capitán. Su fichaje en 2018 dio la vuelta al Mundo por convertirse entonces en el defensa más caro del planeta. Ex del Leicester, abandonó las filas de los ‘foxes’ por 87 millones de euros que, pasado el tiempo, dan la sensación de ser un dispendio más caro si cabe. Ahora su valor de mercado ronda, dice Transfermarkt, los 20 millones de euros. Está por ver si algún equipo se atreverá a pagarlos.

Claramente en la rampa de salida, ahora la prensa inglesa habla de ofertas del Chelsea, pero lo cierto es que los pronósticos de Betfair ven poca solución al caso. Su continuidad es la opción que cotiza con una cuota más probable (1.7€ por euro apostado) con el West Ham (2.75) o el Tottenham (7.0) como siguientes alternativas. La vía de ser un nuevo chico de Mauricio Pochettino en Stanford Bridge ahora cotiza a 8.5.

Maguire, el meme del Manchester United

En el entorno de Old Trafford hay voces que le piden que se vaya. Pero no por los motivos que alega una afición extremadamente agresiva con el jugador, sino por dignidad propia. Lo hizo recientemente Rio Ferdinand (también ex capitán del United, ahora comentarista) al insistir en que, de quedarse, será un “canterano” (palabras textuales) en el banquillo de Ten Hag. Traducido: el neerlandés no contará con él y pasará de capitán, a anécdota.

Eso, anécdotas, es de lo que está plagada una carrera con muchas acciones desafortunadas (algunas por pura mala suerte) que han acabado socavando la imagen de Maguire. En España, por ejemplo, fue sonada la que le permitió al Sevilla empatar a dos en Old Trafford en la eliminatoria reciente que ambos disputaron en la Europa League. Con 2-1 a favor de los ingleses, En Nesyri cabeceó un centro desde la derecha que golpeó de forma cómica la cabeza de Maguire y acabó dentro de la meta de De Gea, despistado con aquel tanto. Aquello fue, para muchos, gota que colmó el vaso de la paciencia entre los red devils.

Una manía que también se ha trasladado a la selección inglesa, donde muchos hinchas que no son del United han enarbolado la bandera de la tirria que le tienen en su propia afición para reclamar también que no jugara con los Pross. En el último Mundial el jugador se redimió con buenas actuaciones e incluso reconoció que estaba sabiendo afrontar las críticas para evitar que le afectaran más aún.