Francia convierte los cuartos en costumbre

Francia ya no vive los cuartos de final de un Mundial como una conquista extraordinaria, sino como una costumbre. La selección de Didier Deschamps superó a Paraguay (1-0) en octavos y alcanzó los cuartos por cuarta Copa del Mundo consecutiva, una racha que empezó en Brasil 2014 y que se ha mantenido en Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora en 2026.

El dato retrata la regularidad competitiva de una generación que ha convertido a Francia en una de las selecciones más fiables del planeta. Hasta 2010, los ‘bleus’ solo habían alcanzado los cuartos en cinco Mundiales: 1938, 1958, 1986, 1998 y 2006. Ahora, en apenas cuatro ediciones consecutivas, han repetido esa presencia cuatro veces. Es decir, la Francia moderna está a solo una aparición de igualar todo lo conseguido en el resto de su historia mundialista antes de esta racha.

El pase ante Paraguay no llegó con brillo, pero sí con oficio. En un partido cerrado, físico y con poco espacio para correr, Francia encontró la diferencia en la segunda parte gracias a un penalti transformado por Kylian Mbappé en el minuto 70. El delantero volvió a ejercer de líder en una noche incómoda, en la que Paraguay defendió con orden y obligó a los franceses a ganar desde la paciencia más que desde el espectáculo.

Ese es precisamente el rasgo que explica la racha: Francia sabe ganar de muchas maneras. Puede hacerlo desde el talento, desde la velocidad, desde la pegada de Mbappé o desde la resistencia en noches más ásperas. No siempre deslumbra, pero casi siempre compite. Y en un Mundial, donde un mal día te manda a casa, esa capacidad para sobrevivir es oro.

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Ahora espera Marruecos en cuartos, en una reedición de la semifinal de 2022. Francia llega con el cartel de favorita, pero también con una certeza que ya pesa más que cualquier etiqueta: desde hace más de una década, cuando llega el Mundial, los ‘bleus’ suelen estar donde se deciden las cosas.