Foulquier se supera

Dimitri Foulquier se ha hecho con la titularidad en el Valencia pese a que casi siempre ha sido suplente, pero el de Guadalupe supo aprovechar la lesión del titular Thierry Correia para ganarse la confianza de Rubén Baraja y hacerse con el puesto.

Con más de diez temporadas en España, es la primera vez que lleva 21 partidos seguidos jugando, una cifra récord en su carrera. Comenzó en el Stade Rennes y de ahí pasó al Granada, donde jugó cuatro temporadas, para regresar a Francia , a las filas del Estrasburgo. De nuevo a España donde fichó por el Getafe y una temporada después se fue al Watford, para volver de nuevo al Granada, donde estuvo tres temporadas, antes de fichar por el Valencia, donde en tres temporadas ha jugado 80 partidos. Fue internacional por Francia entre las categorías sub-18 y sub-21. Formó parte del plantel que ganó la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2013.

Foulquier sabe lo complicado que es ser titular en el Valencia: "El primer año jugaba mucho, hicimos una buena temporada. El curso pasado fue complicado y no entraba en los planes del entrenador [Gattuso], el equipo tampoco estaba bien colectivamente, estábamos todos con menos confianza... este año al principio ya me notaba mejor con la forma de jugar de Baraja. Thierry está haciendo una gran temporada, no pude tener muchos minutos al inicio, luego tuve mi oportunidad e intenté aprovecharla. Yo doy lo que puedo y, a veces, te sale bien y otras no, es fútbol".