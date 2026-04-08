Flick entra en la “clase magistral” del Barça: 300 goles en tiempo récord

El Barcelona de Hansi Flick sigue construyendo su identidad a golpe de gol. El equipo azulgrana ha alcanzado la barrera de los 300 tantos oficiales con el técnico alemán en el banquillo tras solo 107 partidos, una cifra que lo coloca entre los entrenadores más rápidos de la historia del club en llegar a ese listón.

El registro no es menor: en la lista de técnicos que menos encuentros necesitaron para sumar 300 goles con el Barça en todas las competiciones, Flick ya aparece en el podio histórico del ritmo goleador, empatado precisamente con Luis Enrique, que también llegó a esa marca en 107. Por delante quedan dos nombres de otra época: Helenio Herrera (99) y Ferdinand Daučík (102). Y por detrás, otra referencia inevitable del barcelonismo moderno: Pep Guardiola, que alcanzó los 300 en 123.

El gol número 300 tuvo además un simbolismo especial: llegó en un partido reciente en el que Marcus Rashford firmó el tanto que redondeó la cifra y Robert Lewandowski la superó inmediatamente después con el 301, reflejo de un Barça que no solo marca mucho, sino que lo hace con distintas vías y protagonistas.

Detrás del dato está el “estilo Flick”: un equipo más vertical, capaz de acelerar tras robo, pero también de generar desde la posesión cuando el rival se encierra. Y los números respaldan la idea: el Barça promedia 2,81 goles por partido con el alemán, con producción repartida entre sus grandes referencias ofensivas.

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En un club donde el debate suele girar alrededor del juego, esta estadística pone el foco en algo incuestionable: con Flick, el Barcelona ha convertido la portería rival en rutina. Y entrar en una lista donde aparecen Herrera, Daučík, Luis Enrique y Guardiola es, directamente, una señal de época.