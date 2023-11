En la fiesta del Atlético sólo falta Correa

El ‘10’ del Atlético de Madrid lo probó de todas las formas ante el Celtic, pero no participó en la goleada por 6-0, la más grande del Atlético en Champions. El nuevo sistema del Atlético y el rol de ‘todocampista’ de Griezmann lo arrinconan a zonas del campo en el que le cuesta más sorprender. Pese a ello, el club y la afición lo sigue idolatrando por su papel de jugador clave en las últimas temporadas. Futbolista tapado pero de gran peso en el equipo.

El Atlético de Madrid está de fiesta. Aunque su entrenador, Diego Pablo Simeone, rebaje siempre el nivel de euforia, es complicado no sentirse atraído por la alegría de ver cómo los suyos se muestran serios en LaLiga (salvo algún tropezón aislado como el de Las Palmas) y brillantes en Europa. El 6-0 al Celtic de Glasgow eleva a los colchoneros en las apuestas deportivas de Betfair hasta la séptima posición como candidatos al título (probabilidad implícita del 5% a ganar la Champions) y deja claro que este proyecto va en serio. Una juerga constante en la que sólo falta un invitado: Ángel Correa.

Y no porque el argentino no lo intente o no sume. Al contrario. Pero no está siendo la suerte aliada de un jugador que en las dos últimas temporadas, se convirtió en pieza clave en los momentos clave. Incluso en la 20-21, la temporada del último título liguero, apareció justo cuando más se lo necesitaba. Sus números, además, han ido en aumento. Ese curso hizo 9 goles y 10 asistencias. Un año después firmó 13 goles y 6 asistencias. La temporada pasada ya fue el autor de 10 tantos y 3 asistencias. En la actual lleva tres dianas y sólo un pase de gol.

Muy activo, poca puntería

Ante el Celtic, el ‘10’ colchonero lo probó todo para ver puerta. Pero no lo consiguió. A la fiesta se unieron Griezmann y Morata (sendos dobletes), Lino y Saúl. Faltó la guinda de su tanto, ése que intentó con sus cinco lanzamientos, dos entre palos y uno de ellos al palo. Mala suerte. Especialmente en la Champions, donde todavía no se ha estrenado. Lógico en los anteriores, porque fue suplente. Pero ante el Celtic, en una oportunidad única para dar un puñetazo en la mesa, el Ángel del Atlético se quedó a las puertas del cielo.

Un protagonismo ofensivo que en verdad le están quitando tanto Morata (12 goles en 14 partidos) y sobre todo Griezmann (11 goles en 15 partidos). El Principito está ejerciendo en una nueva versión a lo Di Stéfano de todocampismo que anula en ocasiones la habitual presencia que tenía entre líneas Correa. El equipo funciona mejor con esta versión del francés, pero no termina de despegar la del argentino, que ocupa posiciones más tiradas a banda, pero por dentro.

Con la defensa de cinco asentada en el Atlético de Madrid, los costados son cosa de los carrileros y Llorente, en el lado diestro donde ejerce Correa, le obliga a que tenga que estar más metido en zonas de media punta. Sí, es una fórmula que le ayuda a pisar más, área pero en ocasiones no lo hace por sorpresa, sino desde posiciones estáticas que no ayudan a ese factor sorpresa con el que Correa solía siempre ayudar, tanto en segundas jugadas, como en acciones de estrategia.

Un Ángel admirado

En cualquier caso, su versión sigue siendo la de un jugador determinante que en el Metropolitano ven como la de un futbolista fundamental. “Cuando está cerca del área es muy peligroso: gira muy bien, tiene gol, tiene muy buenos rompimientos por dentro. Tiene que tener paciencia como la tuvo para estar en el lugar indicado, en el momento indicado, porque los dos goles son de delantero. Me pone muy contento”, comentó su técnico, el Cholo Simeone, después del doblete que le hizo al Cádiz. El otro gol lo marcó al Rayo en la tercera jornada. Desde el 1 de octubre no ve puerta.

Y pese a ello, sigue siendo jugador referente en un club que esta temporada lo arropó y admiró después de que en el derbi ante el Real Madrid sufriera un esguince de rodilla y después forzara para precisamente jugar ante el Cádiz. “Jugó todo el partido con un poco de dolor, pero había trabajado bien en estos días que estuvimos trabajando. Confiamos en lo que él tiene”, dijo entonces el Cholo, que, como buena parte de la hinchada rojiblanca, seguro que espera que en breve su Ángel se una a la fiesta en que se ha convertido el Atlético de Madrid.