¿Fichará el Real Madrid en invierno?

Carlo Ancelotti habló en rueda de prensa sobre la posibilidad de acudir al mercado en invierno El técnico italiano asegura que la plantilla que hay ahora es la que terminará la temporada

Carlo Ancelotti está contento con la plantilla actual del Real Madrid y no quiere ningún refuerzo para el mercado invernal. En la rueda de prensa previa al partido que ante el Girona, el técnico italiano descartó cualquier fichaje en la próxima ventana.

"No estamos pensando, no estamos interesados. La plantilla no va a cambiar hasta final de temporada", aseguró el técnico de forma rotunda.

En verano, el club hizo solo dos fichajes, los del central Antonio Rüdiger, a coste cero procedente del Chelsea, y el centrocampista Aurélien Tchouaméni, por el que Florentino desembolsó 80 millones de euros al Mónaco.

También regresó de cesión Álvaro Odriozola. El lateral derecho de 26 años estuvo fogueándose en la Fiorentina, equipo actual del ex madridista Luka Jovic.

A pesar de que en las últimas horas se han nacionalizado Rodrygo y Militao y que, unidos a Vinicius, que obtuvo su pasaporte hace unos meses, ya no hay plazas de extracomunitarios en el equipo blanco, Ancelotti tampoco piensa en cubrirlas, al menos a medio plazo, el del mercado que se abrirá en enero