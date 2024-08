El fichaje es Militao

Está de vuelta. Se le echaba de menos. En verdad Eder Militao (26 años) no se había ido nunca. Estuvo presente en un final de temporada con el Real Madrid en el que su figura, eso sí, pasó discreta, con un rol muy alejado del protagonismo que él quería y su clube esperaba. Maldita rodilla.

Aquella lesión que sufrió al inicio del curso frente al Athletic de Bilbao en San Mamés lo apartó de una campaña que estaba llamada a ser clave para él. Para convertirse en uno de los mejores centrales del mundo. Pero aquello ya es pasado. Militao se ha reincorporado a la pretemporada del Real Madrid con aires nuevos. Borrón y cuenta nueva. El fichaje del central que necesita el Real Madrid en realidad es él.

Ya se vio en el clásico ante el FC Barcelona (derrota 1-2 para los blancos) en el que tuvo la oportunidad de jugar algunos minutos. No estuvo mal. Y eso ya es noticia. Porque tras su vuelta a los terrenos de juego, no había sido el central rotundo y rápido que todos esperaban. Ni siquiera con Brasil, en la Copa América, donde gozó de toda confianza para poder rendir al máximo. Pero no lo consiguió. Su participación fue como la del resto del equipo de la Canarinha, más que gris. Oscuro.

La necesidad de reiniciarse

Por eso esta puesta a punto del brasileño en pretemporada es importante. Por lo mental, porque le permitirá resetar su mente de posibles fantasmas que pudieran acosarle el curso pasado. Segundo, por lo físico. Estando al mismo ritmo que sus compañeros, siguiendo la rutina normal de preparación que el resto del equipo podrá igualar su rendimiento y ganar los automatismos futbolísticos y físicos necesarios para poder afrontar la temporada con ciertas garantías de ser, otra vez, el ‘kaiser’ que era en la defensa de un equipo que, por cierto, aspira a todo.

Rüdiger y Militao

Ahora el Real Madrid tiene en el eje de la defensa un problema con forma de agujero. El boquete que ha dejado la salida de Nacho y el no fichaje de Yoro (amén de la lesión de Álaba, de la que sigue recuperándose el austríaco) ha dejado apenas tres centrales puros en la plantilla: Rüdiger, el mismo Militao y Vallejo, que aunque está de vuelta, no cuenta como si fuera un central más de la plantilla. Las opciones de usar a Tchouameni y Carvajal ahí están, pero no son las más deseables. Ancelotti ha dicho que no habrá más fichajes, así que ahí la responsabilidad de Militao de encontrar un buen estado de forma pesa más todavía para este futbolista que precisamente aprovechó una crisis ‘central’ para emerger con fuerza. Fue en 2022, cuando el Real Madrid perdió por lesión a Varane y Sergio Ramos, cuando este brasileño se ‘alió’ con Nacho y presentó una dupla de centrales extraordinarios, con especial exhibición ante el Liverpool en cuartos de final de la Champions League. Esa temporada Militao jugó 21 partidos, pero ya la temporada siguiente completó 50 para ser clave en la consecución de la 14ª. Desde entonces, Militao se ha convertido en una referencia que sólo las lesiones (maldita rodilla, de nuevo) han frenado.

Defensa para una década

Con cuatro años más de contrato y la percepción de que tiene materia prima para ser un central para una década en el Bernabéu, su futuro en el Bernabéu dependerá, en parte, de lo que suceda en esta temporada clave para sus aspiraciones. Si da el rendimiento adecuado, a buen seguro que cumplirá con la previsión. Lo contrario podría incluso abrir las puertas de los fichajes a algún refuerza que pueda blindar una defensa limitada en cuanto a efectivos, pero que espera suplir esa ausencia de hombres con calidad. La que le sobra a un Militao que está de vuelta.