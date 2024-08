Ferrari se 'pica' con Fernando Alonso

El mensaje de Fernando Alonso dirigido a uno de sus exequipos, Ferrari, tras la carrera de Países Bajos, ha tenido contestación rápida desde la Scuderia.

Frédéric Vasseur niega las afirmaciones del piloto español, y desliza que Alonso trata de presionarles.

Y es que en el mundo de egos que es el Gran Circo, todo el mundo es más que susceptible. Cada palabra ha de mesurarse hasta el extremo.

Analizando la carrera de Zandvoort, el bicampeón de 2005 y 2006 habló de la lucha por los triunfos y el podio de los cuatro equipos de cabeza, lamentando que el suyo no esté en ese grupo.

Con la intención de escenificar el equilibrio reinante en la zona alta de la tabla, Alonso señaló a Ferrari como potencial favorito para dos de los tres circuitos que llegan a continuación: Monza y Singapur.

"Con lo que observamos el año pasado en Monza y Singapur, la victoria de Leclerc en Mónaco este año. Para Singapur, creo que serán los favoritos, Ferrari debería ser el coche a batir. Quizás Mercedes está un poco arriba y abajo, pero McLaren, Red Bull y Ferrari son favoritos al podio cada fin de semana", dijo el de Aston Martin.

Frédéric Vasseur, máximo responsable de los bólidos rojos, no tardo en contestar: "Si está tratando de presionarnos, tiene que estar seguro de que no leeré el twitter de Fernando Alonso. ¡No tengo twitter!".

En cualquier caso, el director de la casa italiana ha ha negado rotundamente la afirmación de Fernando Alonso, aclarando que no necesita "que alguien me diga si somos favoritos o no". Pique a la vista.

"Tendremos exactamente el mismo enfoque que en otras carreras. Espero que estemos en mejor forma en los próximos dos o tres eventos. Estábamos en una forma mucho mejor el año pasado en estos circuitos", añadió Vasseur.