MUNDIAL 2026
Ferran Torres, de villano a héroe histórico
El delantero valenciano creció durante el Mundial hasta firmar ante Argentina el gol más importante de su carrera y el que entregó a España su segunda estrella
Hay futbolistas que necesitan noventa minutos para dejar huella y otros a los que les basta una acción. Ferran Torres pertenece desde ayer al segundo grupo. El atacante salió desde el banquillo y marcó en el minuto 106 el gol que convirtió a España en campeona del mundo, culminando un torneo que fue de menos a más y terminó en el escenario más grande posible.
Su inicio de campeonato no fue sencillo. Perdió protagonismo y tuvo que aceptar un papel secundario, pero nunca dejó de estar preparado. Ferran respondió con trabajo, energía y una mentalidad que lo mantuvo conectado al equipo. Cuando la final exigió piernas frescas, profundidad y valentía, apareció para atacar el espacio y aprovechar la oportunidad de su vida.
Ferran se convirtió en el segundo suplente que marca el gol ganador en una final mundialista, después de Mario Götze con Alemania en 2014. Ambos tantos llegaron contra Argentina y durante la prórroga, una coincidencia que coloca al valenciano en una página reservada para muy pocos.
Su Mundial resume también su carrera. Cuestionado en distintos momentos, siempre ha sabido levantarse y competir. Campeón de Europa, de la Liga de Naciones y ahora del mundo con España, además de ganador de títulos con el Manchester City y el Barcelona, Ferran ya será recordado por haber marcado el gol que cambió para siempre la historia de una generación.
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