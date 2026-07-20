Ferran Torres, de villano a héroe histórico

Hay futbolistas que necesitan noventa minutos para dejar huella y otros a los que les basta una acción. Ferran Torres pertenece desde ayer al segundo grupo. El atacante salió desde el banquillo y marcó en el minuto 106 el gol que convirtió a España en campeona del mundo, culminando un torneo que fue de menos a más y terminó en el escenario más grande posible.

Su inicio de campeonato no fue sencillo. Perdió protagonismo y tuvo que aceptar un papel secundario, pero nunca dejó de estar preparado. Ferran respondió con trabajo, energía y una mentalidad que lo mantuvo conectado al equipo. Cuando la final exigió piernas frescas, profundidad y valentía, apareció para atacar el espacio y aprovechar la oportunidad de su vida.

Otamendi pelea un balón con Ferran Torres / EFE

Ferran se convirtió en el segundo suplente que marca el gol ganador en una final mundialista, después de Mario Götze con Alemania en 2014. Ambos tantos llegaron contra Argentina y durante la prórroga, una coincidencia que coloca al valenciano en una página reservada para muy pocos.

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Su Mundial resume también su carrera. Cuestionado en distintos momentos, siempre ha sabido levantarse y competir. Campeón de Europa, de la Liga de Naciones y ahora del mundo con España, además de ganador de títulos con el Manchester City y el Barcelona, Ferran ya será recordado por haber marcado el gol que cambió para siempre la historia de una generación.