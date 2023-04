Fernando Alonso expresa su deseo en la F1

"Sería bonito que Hamilton y yo termináramos nuestras carreras juntos", declaró el asturiano "Cada uno de nosotros considera al otro un piloto con talento y uno de los competidores más duros que hemos conocido", afirma el piloto español sobre el británico

Fernando Alonso ha tirado de nostalgia para recordar el año que pasó con Lewis Hamilton en McLaren. Solo duró un año pero pudo haber sido una de las grandes rivalidades históricas del deporte, que al final se quedó en nada, apenas un duelo tenso en aquel año en McLaren.

El asturiano, no obstante, lo tiene muy presente: "Tuvimos una temporada difícil. Ahora cada uno de nosotros considera al otro un piloto con talento y uno de los competidores más duros que hemos conocido. La situación aquella temporada no fue bien gestionada por nuestros jefes. Éramos jóvenes. Éramos inmaduros. Éramos muchas de las cosas que no somos ahora, y necesitábamos una ayuda de la dirección que no recibimos", aseguraba en una entrevista en el Daily Mail.

Alonso recuerda su decisión de abandonar McLaren: "No podía seguir con McLaren. Era un equipo con los ojos totalmente puestos en un lado del garaje. Como dijo Ron Dennis, director del equipo tras la penúltima carrera en China: "Nuestra carrera no es con (Felipe Massa de Ferrari), es con Fernando". Cuando tu equipo dice eso, no puedes continuar. Pero en una carrera se aprende".

El piloto español reconoce que ha cambiado sus hábitos: "He hecho cambios en mi régimen de forma física, en mi rutina de viajes y en lo que como. Necesito hacer más pesas que cardio para mantener el músculo que cuando era más joven. Y he reducido el consumo de carbohidratos. También, por ejemplo, solía llegar a Melbourne al principio de la semana, quizá el domingo o el lunes, pero ahora lo dejo lo más tarde que puedo. Aunque tenga más jet lag, es crucial recargar las pilas en casa todo el tiempo que pueda".

Y también hizo alusión al futuro: "Quiero estar dos o tres años a este nivel. Ese es también el objetivo del equipo. No estamos en una etapa para ganar un campeonato, pero queremos tiempo para alcanzar el objetivo. Sería bonito terminar con Hamilton nuestras carreras juntos".