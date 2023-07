Fernando Alonso envía este mensaje a toda la parrilla

El Gran Premio de Hungría, próximo objetivo del piloto español y su monoplaza AMR23 Consciente de las dificultades en circuitos como el de Silverstone, Alonso espera mejorar sensaciones en las próximas semanas

El piloto asturiano pronostica unas mejores próximas semanas y así se lo hace saber al resto de la parrilla de Fórmula 1. Tras el séptimo lugar en Silverstone, casa de la escudería Aston Martin, Fernando Alonso hace una declaración de intenciones para las próximas carreras.

El GP de Hungría y el GP de Bélgica en el horizonte para terminar bien antes del parón de un mes en agosto. Hungaroring y SPA, circuitos para que el corredor español tenga buenas sensaciones. "Ahora vienen fines de semana mejores, no os preocupéis", declaró Fernando Alonso.

La escudería británica no se conforma y quieren volver a la senda de los buenos resultados: "Espero que en Hungría volvamos a cosechar un buen resultado", añadió ante los medios de comunicación.

Ante la dificultad de las curvas rápidas del AMR23, Fernando fue el primero que no se mostró sorprendido ante esta situación y así lo hizo saber: "Esta temporada se repiten cosas en algunos circuitos respecto al año pasado, Norris y Latifi fueron muy fuerte aquí y nosotros no, así que no me sorprende. Son patrones que se repiten".

En dos semanas, Aston Martin tratará de buscar un nuevo podio con un circuito más asequible para el monoplaza del asturiano.