Fernando Alonso elogia al 'novato'

Esta semana la noticia en la F1 ha sido el relevo en Williams. Patada a Logan Sargeant y bienvenida a una cara nueva en el gran circo, el argentino Franco Colapinto, quien asume su puesto hasta el final de la temporada.

Fernando Alonso habló sobre Colapinto, que lo tuvo en su equipo bajo la estructura del equipo Drivex. Fue en 2019 cuando el pilarense se coronó campeón de la Fórmula 4 Española.

"Franco Colapinto ganó muchas carreras allí. Yo no estaba apoyándolo en persona porque el equipo elegía a los pilotos, pero corrían con mis colores y estaba feliz porque estaba ganando. Luego fue rápido en F3, F2 y tiene esta oportunidad, así que estoy feliz", explicó el asturiano.

Además del piloto de Aston Martin, otros compañeros como Norris o Albon también opinaron sobre la llegada del sudamericano a la parrilla de la F1.

Según Lando, uno de los problemas más importantes para Colapinto será prever el comportamiento de los neumáticos en los momentos más críticos, algo a lo que Franco no está acostumbrado porque en sus carreras en la Fórmula 2 solo realizaba una parada en boxes. "Lo más difícil de llegar a mitad de temporada es que estamos al tanto de todo, sabemos cómo funcionan los neumáticos y somos capaces de predecirlo. Para él, es casi todo lo contrario, no será capaz de prever lo que va a pasar a los neumáticos cuando lleguen a cierta temperatura, qué hacer, cómo conducir entonces", dijo Norris.

Asimismo, Alex Albon trató de quitarle hierro al asunto. "Sabe que el puesto no está en juego el año que viene, no tiene la presión de tener que rendir y no está intentando conseguir un puesto para el año que viene dentro de la F1 así que, en cierto modo, se trata más bien de adquirir experiencia", dijo.

Albon subraya que todavía le queda mucho por aprender. "Respecto al vehículo de F1 hay una curva de aprendizaje que él tiene que hacer, pero ya ha estado subido al coche un par de veces, así que no creo que sea gran cosa. Tal vez sea más físico cuando vayamos a Qatar y Singapur, pero creo que Williams es muy bueno educando y enseñando a los pilotos a sacar el máximo partido de sus monoplazas. Yo trataré de ayudarle tanto como pueda", sentenció.