Fernando Alonso desvela algo que nunca había contado: el mundo de la F1, sorprendido

El Alonso más sincero admitió ser pronto para poder buscar la victoria en este tramo inicial de la temporada "Aston Martin es ambición, pero no sé si para ganar ya" aseguró el asturiano

En el transcurso del primer Gran Premio de la temporada, Fernando Alonso ha vuelto a romper su silencio. Esta vez, para sincerarse tras las primeras impresiones al volante del AMR23.

"¿Ganar la carrera 33 este año? No lo se, es demasiado pronto para decirlo", reconoció en un escenario algo nuevo para estas entrevistas previas de carrera, en un sofá largo con otros pilotos presentes.

"El top 3 del año pasado está en otra liga, doblando incluso al cuarto equipo en muchas carreras de 2022, no se puede dar un salto así en solo un invierno, así que hay que tener los pies en el suelo" aseguró el asturiano sobre la posibilidad de subirse al podio.

Al 100%

"Claro que me siento privilegiado de seguir pilotando con gente tan joven, mejor que nunca, no tengo preocupaciones por la edad" admitía un Alonso en plenitud física.

"Me siento bien, como siempre en la primera carrera de la temporada, tras un invierno intenso y con pocos test, con lo que al cambiar de equipo quizás no esté al cien por cien aún, pero está bien", asegura Fernando.