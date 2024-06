Fernando Alonso, 36 años reinventándose

Fernando Alonso volvió a dar una clase magistral de pilotaje en Canadá con un Aston Martin claramente inferior al Mercedes de Lewis Hamilton. No es la primera vez, ni será la última para el de Oviedo.

"Estaba claro que me iba a pasar Lewis, era más veloz, pero al menos no lo hizo en pista, tuvo que ser en boxes", bromeaba Alonso tras la cita de Canadá.

El asturiano es el más veterano en carreras y en edad de la F1 actual. Cerca de 400 carreras, va para siete cambios de monoplaza por reglamento, distintos, ha luchado contra los Schumacher, los Verstappen...

Alonso ha rodado con todos los motores desde hace un cuarto de siglo, con atmosféricos, turbo e híbridos, los neumáticos de tres marcas, con y sin rayas, ultrablandos y durísimos, las carreras con y sin paradas, con y sin repostajes, con y sin el HALO, con la entrada del DRS, conducto S y F... Es una enciclopedia al volante.

En Montreal volvió a tirar de catálogo, con 25 vueltas para mostrar en las escuelas.

"La capacidad de adaptación viene desde una edad muy temprana. Recuerdo que cuando practicaba karting, entre los seis y los 11 años, en Oviedo. El clima allí es muy cambiante, pero tenía neumáticos de lluvia o neumáticos de seco. Solo teníamos los neumáticos que venían con el kart cuando lo compramos, por lo que siempre usábamos ese neumático independientemente de las condiciones climáticas", aseguraba Fernando en un acto con Valvoline, patrocinador del equipo.

"Tenía mucha experiencia para mi edad en ese entonces; daba mi opinión sobre lo que estaba mal, estuve cambiando de vehículo cada hora, cada día, cada semana, y aprendí a sacarle el máximo partido a las distintas maquinarias. Desde los seis años probé karts que eran para niños mucho mayores que yo, incluso adultos", indicó.

El bicampeón español comentaba que "no me quedaban bien, así que me estiraba para pilotarlos. Desde el principio, tener que adaptarme fue algo normal en mi carrera. Tienes que reinventarte cada temporada, cada carrera, para intentar superar a tus competidores", recuerda ahora, 32 triunfos y dos mundiales después.