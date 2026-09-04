Fernández-Pardo, otro golpe de mercado del Newcastle

Matías Fernández-Pardo ya es nuevo jugador del Newcastle en una operación cercana a los 60 millones de euros. El atacante belga llega procedente del Lille y se suma a un mercado muy movido en St James’ Park, donde el club inglés ha querido reconstruir parte de su proyecto con fichajes de peso y perfiles jóvenes con margen de crecimiento.

Su llegada no se entiende como un movimiento aislado. El Newcastle también ha incorporado a Nico González desde el Manchester City, una pieza pensada para reforzar el centro del campo después de un verano de muchos cambios. El club ha invertido fuerte para elevar el nivel de la plantilla y Fernández-Pardo aparece como una apuesta de presente y futuro para el ataque.

El dato de Opta explica por qué Newcastle ha decidido hacer una inversión tan importante. Entre las temporadas 2024-25 y 2025-26 de la Ligue 1, solo Désiré Doué superó a Fernández-Pardo en participación directa en goles entre los jugadores de 21 años o menos. Doué firmó 13 goles y 10 asistencias, mientras que el nuevo jugador del Newcastle alcanzó 12 tantos y siete pases de gol.

La comparación lo coloca en una zona de mucho valor. Fernández-Pardo llega habiendo demostrado que es un jugador capaz de crear en una liga exigente. En el Lille ya mostró capacidad para aparecer en el área, atacar espacios y decidir partidos desde posiciones ofensivas. Ese rendimiento le abrió la puerta de la selección belga y ahora le lleva a la Premier League, un escenario que pondrá a prueba su evolución.

Para Newcastle, su fichaje aporta desborde, gol y una energía distinta en los últimos metros. También encaja con una idea clara de mercado. El club ha buscado jugadores con recorrido, pero ya preparados para competir al máximo nivel. Nico González suma control en la medular y Fernández-Pardo añade amenaza en ataque.

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El precio eleva la exigencia, pero también habla de la confianza que Newcastle ha puesto en él. Después de dos temporadas de crecimiento en Francia, Fernández-Pardo aterriza en Inglaterra con el reto de justificar una inversión importante y convertirse en una de las caras nuevas de un proyecto que no ha parado de moverse.