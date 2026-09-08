Fermín dispara al Barça desde la segunda línea

Fermín López se ha convertido en una de las grandes noticias del inicio de temporada del Barcelona. El centrocampista volvió a ser decisivo en Mestalla, donde el equipo de Hansi Flick goleó al Valencia por 0-5 y confirmó su pleno de victorias en LaLiga. En una tarde de dominio azulgrana, Fermín apareció pronto, participó en los primeros golpes del partido y volvió a demostrar que su llegada desde segunda línea ya es un arma diferencial.

Su actuación ante el Valencia fue especialmente completa. Asistió en el primer gol, marcó el segundo antes de cumplirse el minuto 25 y dejó al Barça con el partido muy encarrilado en una primera parte de enorme autoridad. Ese arranque le convirtió en el primer jugador que marca y asiste en los primeros 25 minutos de un partido de LaLiga 2026-27, como apunta la información de Opta.

El dato individual amplía la dimensión de su momento. Fermín es el primer jugador español que marca cuatro goles en los primeros cuatro partidos del Barcelona en una temporada de LaLiga desde Cesc Fàbregas en la 2011-12. No es una comparación menor, porque aquel inicio de Cesc también fue uno de los grandes impactos de un futbolista español en el arranque liguero azulgrana.

La lectura es todavía más potente si se cuentan todas sus participaciones directas. Fermín suma cuatro goles y dos asistencias en las cuatro primeras jornadas. Ningún jugador español alcanzaba seis intervenciones de gol en los cuatro primeros partidos del Barça en una Liga desde ese arranque de Cesc, que en la misma 2011-12 firmó cuatro goles y cuatro asistencias.

Flick está encontrando en él algo más que un complemento. Fermín aporta energía, llegada, presión y una relación cada vez más natural con el gol. No necesita vivir permanentemente cerca del área para aparecer en zonas decisivas, y esa capacidad para romper desde atrás le da al Barça una amenaza distinta a la de sus delanteros.

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El triunfo en Mestalla confirma el gran inicio colectivo, pero también consolida una certeza individual. Fermín ha pasado de ser una pieza útil a convertirse en uno de los futbolistas más determinantes del arranque azulgrana. Cuatro partidos han bastado para situarlo en una estadística que llevaba más de una década sin repetirse.