Federar lanza un mensaje que asusta a los fans de Rafa Nadal

El extenista suizo no confía del todo en una recuperación a tiempo del español "Sería muy duro para el tenis que Nadal no fuera a Roland Garros", se sinceró

Roger Federer no esconde la preocupación que siente ante la posibilidad de que Rafa Nadal no esté en Roland Garros. Muy castigado por las lesiones, el español podría no estar listo para la gran cita del tenis.

"Sería brutal que Nadal no fuera a Roland Garros. Sería muy duro para el tenis que Rafa no estuviera allí", reconoció el extenista suiza, que no es demasiado optimista con la situación: "Aún espero que vaya, pero no pinta anda bien. Vi que renunció a Roma, así que le deseo lo mejor".

En unas palabras a 'Sky Sports', Federer explicó que confía en que tanto Novak Djokovic como el balear puedan competir en París: ""Djokovic tampoco ha jugado mucho así que espero que también llegue fuerte , al igual que el resto de jóvenes que jugarán. Seguiré Roland Garros, eso es seguro".

Rafa Nadal ya acumula 107 días sin disputar ningún partido oficial y su participación en Roland Garros, cada día que pasa, se complica un poco más. No compite desde el pasado Open de Australia, donde cayó en segunda ronda ante Mackenzie McDonald.

Desde ese día no ha competido en ocho torneos del calendario ATP: Doha, Dubái, Indian Wells, Miamo, Montecarlo, Barcelona, Madrid y Roma.