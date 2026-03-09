Fede Valverde sigue a lo suyo

El rendimiento de Federico Valverde vuelve a ser una de las grandes garantías del Real Madrid. El centrocampista uruguayo continúa consolidándose como una pieza fundamental en el engranaje del equipo blanco y su impacto ofensivo esta temporada lo confirma con números muy destacados.

Valverde ya suma 17 participaciones directas en gol en todas las competiciones, repartidas en cinco tantos y doce asistencias. Un registro que iguala su segunda mejor marca con la camiseta madridista en una misma campaña, la conseguida en el curso 2024/25, cuando también alcanzó las 17 contribuciones.

La cifra, además, le permite acercarse a su mejor temporada en términos de producción ofensiva. En la campaña 2022/23 firmó su techo con 19 participaciones de gol, una cifra que ahora tiene al alcance si mantiene el ritmo en el tramo decisivo del curso. Más allá de los números, el valor de Valverde para el Real Madrid trasciende las estadísticas. Su capacidad para abarcar campo, su despliegue físico y su versatilidad táctica le han convertido en uno de los futbolistas más completos de la plantilla. Ya sea partiendo desde el centro del campo, actuando más adelantado o incluso cayendo a banda, el uruguayo aporta equilibrio, intensidad y llegada.

Evolución evidente

En el aspecto ofensivo, su evolución ha sido evidente en los últimos años. A su potencia en la conducción y su potente disparo desde media distancia ha sumado una mayor precisión en el último pase, algo que se refleja en sus doce asistencias en lo que va de temporada.

Con todavía varios meses de competición por delante, Valverde está en disposición de superar su mejor registro goleador y asistente con el Real Madrid. Si mantiene su regularidad, el uruguayo no solo podría firmar su temporada más productiva, sino también seguir confirmándose como uno de los motores del conjunto blanco. El centrocampista es una de las pocas notas regulares de un Real Madrid que sigue jugando con fuego.