El FC Barcelona pierde músculo nacional y ya no domina en ‘La Roja’

En 2012, Tito Vilanova alineó un equipo lleno de canteranos en un partido de LaLiga ante el Levante. Hoy, el Barça camina hacia un método diferente Las salidas de Busquets y Alba o la falta de confianza en Ferran Torres o Ansu Fati debilitan el producto nacional en el Barça. Sólo Gavi y Pedri destacan

La realidad del fútbol español ha cambiado mucho. La Selección ha conquistado su primer título oficial después de once años y lo hizo en la final ante Croacia con sólo dos jugadores del Fútbol Club Barcelona en el once titular: Gavi y Jordi Alba. No es casualidad. Es tendencia. El equipo culé está perdiendo músculo de jugadores españoles en su once (fundamentalmente por la pérdida de valor canterano) lo que se une a que algunos de los que siguen en la plantilla tienen su futuro en duda y otros directamente se han marchado, como sucede con las despedidas de Busquets y Jordi Alba. Un efecto que tiene reflejo en una Selección cada vez menos culé.

Desde la llegada de Guardiola al banquillo del Barcelona, el Barça se había distinguido por ser el bloque de la selección española. La llegada del de Santpedor marcó claramente un antes y un después. Si en la final de la Euro 2008 sólo hubo tres representantes azulgrana (Puyol, Xavi e Iniesta), en la del Mundial de 2010 ya eran seis (Puyol, Piqué, Xavi, Iniesta, Busquets y Pedro) a los que se uniría Villa, que durante el campeonato abandonó el Valencia para unirse a la ‘armada’ de Pep. Todos fueron en su día pilares fundamentales de la mejor España que ha habido nunca. De hecho, en aquel Mundial los goles fueron todos de jugadores del FC Barcelona. El proceso recordaba en su momento a lo que hizo Javi Clemente en los 90 cuando también pobló de jugadores del Barcelona la selección que jugó los Mundiales de 1994 y 1998 o la Eurocopa de 1996. Claro que el resultado fue diferente.

Un futuro incierto y poco nacional

Según están siendo los movimientos del verano, el Barcelona se asoma a una temporada extraña, sin gran protagonismo para los jugadores españoles en el once inicial. La llegada de Gündogan, la marcha de Busquets, el futuro incierto de Ansu Fati, la citada salida de Alba o el más que probable adiós de Ferran Torres son síntomas claros que el producto español se resiente en el club culé, algo parecido a lo que le ha pasado al Madrid en los últimos tiempos.

Según los pronósticos de Betfair, esta inestabilidad del Barcelona se traduce en que, a estas alturas del verano, se pague a 2.4€ por euro apostado a que consigue el título de LaLiga la próxima temporada, por detrás del Madrid, el máximo favorito. Que el Madrid se lleve el campeonato nacional en 2024 se paga a 2€ por euro apostado, un índice de probabilidad más alto que el conjunto azulgrana.

Años de descenso de protagonismo español

Desde 2017, el Barça menos español empezó a ser una realidad. El Barcelona batió un récord muy atípico ya que por primera vez utilizó a un solo jugador español en su once inicial. Pasaron 118 años y 4.250 partidos para que lo viéramos y sucedió en febrero de ese año en un partido de LaLiga ante el Leganés. El único nacional presente fue Sergi Roberto ya que Busquets no podía jugar por sanción, Piqué descansó en el banquillo e Iniesta no estaba óptimo para jugar los noventa minutos.

11 canteranos en el once

Hay que irse hasta 2012 para ver cómo han cambiado las cosas en el Barcelona. El Barça de Tito Vilanova jugaba con 11 canteranos en el terreno de juego en un partido de Liga. Es más, hasta Louis Van Gaal llegó a manifestar en su día que le hubiera encantado jugar una final de Champions con once canteranos. En octubre de 2018, la selección española jugaba frente a Gales sin ningún jugador español en el once. Sólo había sucedido en dos ocasiones en 13 años. La otra ocasión fue en octubre de 2015 contra Ucrania.

"Estamos empezando una era. Se va Busi y hay noticias del medio del campo que formamos y que era maravillosa. Pero trabajamos para empezar otra. Ojalá Gavi y Pedri nos superen. Hay una hornada de futbolistas muy buena. Estamos empezando una nueva era", recalcó Xavi Hernández en una rueda de prensa el pasado mes de abril. El mensaje del técnico azulgrana parece claro: es una nueva era, con menos jugadores de la casa como protagonistas y la inversión en el producto extranjero es evidente que está creciendo.