La factoría de Fernando Torres alimenta las esperanzas del Atlético y el Cholo

El boom de Barrios, promesa amamantada en la pizarra de Fernando Torres ha generado una corriente de optimismo para la vuelta tras el parón del Mundial En Betfair, que el Atlético de Madrid se clasifique para la Liga de Campeones se da casi por hecho y la tendencia es muy positiva también en la Copa del Rey

Fernando Torres es sin duda una de las grandes leyendas del Atlético de Madrid. Pocos como él han entendido lo que representa ser del cuadro colchonero, aficionado y jugador. Y muy pocos como él, han tenido siempre la cabeza tan bien amueblada y han estado tan bien asesorados en lo familiar y profesional, por su entorno. Siendo así no sorprende que el ahora entrenador de las inferiores, eterna leyenda colchonera, quiera que los canteranos que salen, se aprovechen de esa experiencia, de esa forma de ver al Atlético y la que puede llegar a ser su profesión.

Su día a día como entrenador del Juvenil División de Honor, con el que logró el título de Liga el curso pasado y se clasificó para la ‘final four’ de la Youth League, son claves en el futuro del actual Atlético. Lo demuestra el boom de Pablo Barrios con el primer equipo. Simeone ha recogido la apuesta de Torres y ha provocado una oleada de optimismo en los pronósticos. Que el Atlético, desterrado del Olimpo durante casi toda la temporada, se clasifique para la Champions se paga a sólo 1.25€ por euro apostado. Se da casi por hecho.

Tampoco se debe despreciar el sueño de una Copa del Rey que el Atlético no gana desde 2013. En este torneo la presencia de chavales suele ser mayor. Que el Atleti lo venza se paga a 6€ por euro apostado y cada día genera una tendencia más positiva tras el regreso del equipo rojiblanco tras el Mundial. El Atlético no gana este título desde 2013 y no pasa de Cuartos desde 2018. Sin estar en Europa, su tabla de salvación para realizar una temporada óptima puede ser el torneo del ko.

Barrios, una alegría creciente

Que Pablo Barrios tiene una calidad inagotable en sus botas no es nada nuevo para todos aquellos que siguen las categorías inferiores del Atlético o que vieron el choque de los rojiblancos ante el Arenteiro. Pero que el futbolista madrileño tiene un físico potente que le permite disputar partidos completos de máximo nivel sí que es algo que puede sorprender a los que tenían alguna duda sobre su adaptación.

Y es que ante el Elche el centrocampista madrileño no sólo demostró que tiene fútbol para estar en el máximo nivel, también se pudo ver que su cuerpo va acorde a su fútbol. Durante los últimos meses realiza dos ejercicios específicos de fuerza a la semana y ha mejorado mucho en este aspecto. Además, el hecho de que se cuide al máximo le permiten hacer exhibiciones como la del partido ante el Elche. Eso sí, en su entorno no dudan en señalar que tiene un gran margen de mejora en este sentido.

Pero, sobre todo, un consejo que es oro puro de Fernando Torres para los que quiere convertirse en las próximas estrellas del fútbol y del Atlético de Madrid. “Hay ciertas cosas que tienen que tener claras, la práctica del fútbol. En el fútbol se juega con la cabeza, no se juega con los pies, y si no tienen la cabeza donde la tienen que tener, lo van a tener muy difícil”, señaló Torres en una reciente entrevista. Sus palabras son la mejor definición de Barrios. Fútbol en la cabeza. Talento a raudales.

“Energía e ilusión”

Diego Pablo Simeone se pronunció con contundencia ante las posibles salidas de jugadores en este mercado de invierno: "Nadie es imprescindible, pero nadie". Respondía a una pregunta sobre Joao Félix pero ya antes había confirmado la salida de Matheus Cunha al Wolverhampton. A partir de ahí, los refuerzos se buscarán, dice el Cholo, en la cantera del Atlético de Madrid. Estas son sus palabras en la primera rueda de prensa que da el técnico tras el Mundial, y en la que se mostró con "energía e ilusión" por seguir trabajando en el club. Sucede que a los canteranos del Atlético les cuesta asentarse en una primera plantilla con muchos emigrantes en las últimas temporadas: Lucas Hernández, Thomas o Saúl (ida y vuelta) son ejemplos del trajín. Consolidarse entre los mayores no es sencillo.

Sergio Díez, Pablo Barrios, Carlos Martín y Ethyan González fueron los elegidos para formar parte de inicio en el encuentro en El Toralín en un amistoso durante el Mundial frente a la Ponferradina. Destaca sobre todo la presencia del último, un delantero que llegó procedente del Tenerife el pasado verano y que tuvo su primera oportunidad con los mayores gracias a su rendimiento con el filial en Segunda División RFEF. Tras la buena actuación de Barrios ante el Elche, quizá el Atlético se centre más en lo que tienen en casa que buscar fuera.