Factoría Bruno Fernandes

Bruno Fernandes creó la mayor cantidad de oportunidades en la Premier League en 2023-24 (114); después de haber creado la mayor cantidad de oportunidades también la temporada pasada (119), es el primer jugador en hacerlo en temporadas consecutivas desde Eden Hazard en 2013-14 (93) y 2014-15 (100).

El jugador del Manchester United no ha cerrado la puerta a una posible salida en unos meses: "Obviamente no depende solo de mí, ¿verdad?. Un jugador siempre tiene que querer estar en aquí, pero al mismo tiempo el club también debe querer. En este momento, siento que eso existe por ambos lados...", explicó el capitán de los 'red devils'. "No pienso demasiado en el futuro, sobre todo porque, obviamente, esta temporada no ha estado al nivel que esperaba, ni individual ni colectivamente".

Por otra parte, el portugués, tras 12 años, se perdió su primer partido por lesión ante el Crystal Palace a principios de mayo. Luego de 832 partidos en cinco clubes diferentes, el jugador portugués fue baja. Fue su primera ausencia por lesión en un partido durante su carrera profesional en clubes.

Tras más de 830 partidos jugados a lo largo de doce años, desde que debutara en el Novara italiano en la Serie B, el portugués nunca se había perdido un encuentro por lesión a nivel de clubes. No le ocurrió ni en los 23 partidos que jugó en el Novara, ni en el Udinese (95), Sampdoria (35), Sporting de Portugal (137) y Manchester United (230).