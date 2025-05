⁠La extraña temporada de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé llegó al Real Madrid el pasado verano tras años de negociaciones frustradas, rumores y con la etiqueta de super estrella. Su fichaje fue anunciado por la entidad blanca como el gran golpe de la temporada, como una incorporación estratégica destinada a liderar una nueva etapa en el club más laureado de Europa que recientemente había conseguido su decimoquinta Champions. La expectativa era enorme, y el foco mediático aún mayor, pero el inicio de su aventura en España ha estado muy lejos de lo esperado.

Sin embargo, pese a que la primera temporada no ha sido un éxito para el francés, en la zona noble del Bernabéu confían en que en el Mundial de Clubes Kylian Mbappé sea el líder del equipo. Según las apuestas de Betfair, la probabilidad implícita de que los blancos sean campeones es del 22,22%, la más alta de todo el torneo.

Un mal inicio en España

En las primeras jornadas de LaLiga, el francés se encontró con un contexto difícil. En los tres primeros partidos no logró anotar ningún gol y su lenguaje corporal mostraba incomodidad. Sus compañeros no le encontraban en el campo y él no podía aprovechar sus armas, como la velocidad ni los desmarques en profundidad. Su primer momento de desahogo llegó en la cuarta jornada, en el estadio Santiago Bernabéu, frente al Real Betis.

Szczesny junto a Mbappé en el último clásico de Liga / Associated Press/LaPresse / LAP

Allí anotó su primer doblete como jugador blanco y esbozó la primera sonrisa ante su nueva afición. Sin embargo, los problemas no terminaron con aquel doblete. Uno de los motivos que más condicionó su rendimiento inicial fue la búsqueda de una posición fija en el esquema de Carlo Ancelotti. La convivencia táctica con Vinicius Jr. no resultó sencilla ya que ambos futbolistas preferían jugar en la banda izquierda. Por ello, Kylian Mbappé fue desplazado a la posición de delantero centro, mientras que Vinicius se mantenía en su posición habitual.

Una transformación desde lo más hondo

La situación del astro francés tocó fondo a comienzos de diciembre, en un partido clave ante el Athletic Club en San Mamés. En la pelea por la Liga, con el Madrid tratando de competir de tú a tú con uno de los mejores FC Barcelona de los últimos años, los blancos tenían la oportunidad de conseguir tres puntos que a la larga podían ser claves por el campeonato. El Madrid gozó de un penalti que podía haber supuesto el tanto del empate, y Kylian Mbappé asumió la responsabilidad del lanzamiento. Sin embargo, el ariete francés erró el penalti y su equipo terminó perdiendo el partido 2-1, lo que despertó críticas de gran parte de la afición madridista.

A partir de ese punto, el más bajo de toda su temporada, se produjo una transformación en su rendimiento. De cara al duelo clave de la temporada en Champions frente al Manchester City en la ronda de play off, Kylian Mbappé entrenó a destajo para llegar preparado física y mentalmente. El fruto de ese trabajo fue uno de los mejores partidos de la temporada. El francés anotó un hat-trick ante el equipo inglés en el duelo de vuelta en el Santiago Bernabéu que supuso el pase a los octavos de final. Tras eliminar al Atlético de Madrid en octavos de final, teniendo un papel poco destacado, en cuartos de final el francés prácticamente desapareció. Frente al Arsenal, Mbappé tuvo una participación cuanto menos discreta y fue bien neutralizado por la defensa rival y apenas intervino en las jugadas decisivas.

Real Madrid - Mallorca | El gol de Mbappé

El Madrid fue eliminado de Champions y, de nuevo, las críticas se dirigieron hacia el nuevo fichaje madridista. A pesar de ello, sus cifras goleadoras han sido determinantes. Mbappé lidera la tabla de goleadores en Liga con 29 tantos en 33 partidos disputados, cuatro tantos por encima de Robert Lewandowski que ha firmado 25 en 33 encuentros. Y en Champions, pese a que el Madrid no ha estado al nivel de temporadas pasadas, el galo ha visto portería en siete ocasiones en los 14 partidos que ha jugado. Sus guarismos en la Liga lo acercan a la Bota de Oro, (superará a Gyokeres si marca ante la Real en la última jornada) un título individual que sin embargo no suple la falta de títulos colectivos importantes que este año le han sido esquivos al Real Madrid.