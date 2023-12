Un exjugador del City acusa a Agüero de mentiroso

Micah Richards asegura que el argentino apenas habló con los medios de comunicación porque decía no saber inglés "Pero lo hablaba de forma brillante. Sabía cuáles eran los términos de jerga, todas las terminologías. Jugó mucho con eso y se salió con la suya", afirma el exdefensa

Micah Richards, exdefensa del Manchester City, ha hecho unas manifestaciones en las que acusa a Sergio Agüero de haber sido un mentiroso durante el tiempo que perteneció al Manchester City.

El 'Kun' Agüero es toda una leyenda en el equipo citizen al marcar 260 goles en 389 partidos en todas las competiciones, convirtiéndose en el pichichi histórico del club inglés.

Pero según Richards, el argentino no fue honesto: "Agüero apenas habló con los medios de comunicación pese a los diez años que pasó en el Etihad Stadium. ¿La razón?. Porque decía que no sabía hablar inglés".

Richards, junto a Alan Shearer y Gary Lineker, en el podcast 'The Rest Is Football', afirmó que en realidad "era brillante con el inglés, pero se negó a hablarlo argumentando que no sabía".

Richards siguió explicando la postura del argentino: "Cuando le pedían que hiciera entrevistas, decía 'no hablo inglés'. Pero lo hablaba de forma brillante. Sabía exactamente cuáles eran los términos de jerga, todas las terminologías. Por supuesto que no es lo mismo hablar con tus amigos que hacerlo en una entrevista. Son dos cosas completamente diferentes, pero jugó mucho con eso y se salió con la suya". Muggins, James Milner, Joleon Lescott y yo mismo... todos los ingleses tuvimos que salir en los medios porque 'Kun' simplemente decía que no hablaba el idioma".