La Eurocopa convierte a Nico Williams en un problema para el Athletic

La Eurocopa de España se ha convertido en un problema para el Athletic de Bilbao. Nico Williams, extremo de los leones, ha mutado a uno de los futbolistas más destacados de este combinado nacional que enamora a Europa (en las apuestas de Betfair ya está como segundo favorito a ganar el torneo con una probabilidad del 18%) y que, de paso, está descubriendo también el viejo continente.

Sin perfiles muy conocidos salvo en algunas excepciones, es la primera vez que la élite europea ve con atención a hombres como Cucurella, Le Normand, Fabián o el mismo Nico Williams.

Escaparate extraordinario que atraerá también el interés de grandes clubes. Y el hermano pequeño de Iñaki Williams tiene pinta de que será uno de los que más opciones tendrá de cambiar de equipo… si quiere.

Calma en San Mamés

Por de pronto, el asunto parece no preocupar en Bilbao. Ya ha declarado Uriarte, presidente del Athletic, que lejos de ser asunto que traiga de cabeza en San Mamés, les encanta ver cómo Nico se sale con España. Y en su argumento para llamar a la calma, el hecho de que el chaval es feliz en Bilbao. Confían en que esa felicidad le hará no moverse por ahora de un club que no recibiría una gran cuantía por su marcha.

Porque Nico Williams no cuesta mucho viendo las cifras que se manejan en el mercado extranjero y el impacto que está teniendo en todo el planeta fútbol con sus actuaciones con ‘La Roja’. El precio de este joven chaval (otro valor añadido para atraer miradas) de 21 años es apenas de 58 millones de euros. Al alcance de la gran mayoría de grandes de Europa con hambre por incluir sangre fresca en su ataque. Un perfil en el que encaja también el FC Barcelona… salvo por la parte económica.

El Barça suspira por Nico

En la Ciudad Condal señalan al atacante como uno de los jugadores incluidos en la agenda culé de refuerzos para el futuro. Lógico teniendo en cuenta su rendimiento y que su perfil encaja con el que el Barça ha explotado en años anteriores. También en el más cercano en el tiempo.

Adaptado ya a LaLiga y con amplio futuro por delante, sería un futbolista atractivo para el proyecto de Hansi Flick. Problema: no está el Barça con músculo financiero suficiente como para afrontar una operación que debería hacerse sí o sí por la vía de la cláusula.

Eso dice la lógica de la política en el Athletic, un club acostumbrado a no dejar salir a sus jugadores (al menos a las piezas clave) si no es previo pago del coste de su libertad. El músculo financiero de los leones, un equipo potente en lo económico, hace también prever que aquel que se quiera llevar a Nico deberá pasar por caja y abonar los casi 60 millones de su libertad. Y luego convencer al muchacho, claro.

Centrado en la Euro… pero sin cerrarse a nada

Porque no es la primera vez que el pequeño de los Williams insiste en que es “feliz en Bilbao” en un mensaje que coincide con el que lanza su club… pero que también deja una puerta abierta a posible cambios de aires. “Estoy centrado en la Eurocopa. Nadie sabe el futuro”, ha repetido en varias entrevistas un jugador al que el FC Barcelona podría atraer por el deseo de compartir vestuario con algunos de sus amigos en ‘La Roja’.

En cualquier caso, la Premier también vive pendiente de un chico que con su MVP ante Italia ha roto la puerta a lo grande en un continente que ya sabe cómo se las gasta. Ahora ese mismo continente suspira por hacerse con sus servicios mientras España trata de que se distraiga rumbo a ganar (esperan) su cuarta Eurocopa.