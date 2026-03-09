El “eterno” Modrić: 40 años, 2400 minutos y un Milan rendido a sus pies

Dicen que la edad pesa en el fútbol moderno, pero Luka Modrić está empeñado en convertir esa frase en un tópico vacío. En su primer curso lejos del Real Madrid, el croata ha pasado de ser un fichaje “nostálgico” a transformarse en una pieza estructural del AC Milan: juega, manda, organiza… y además aparece cuando el partido se atasca.

Su aterrizaje en Italia, con un contrato de una temporada y opción de ampliación, se interpretó en algunos círculos como un movimiento más mediático que deportivo. Sin embargo, el día a día ha contado otra historia. Modrić no está para homenajes: está para competir. En liga se ha convertido en un fijo, acumulando más de 2.400 minutos y siendo titular en 26 de los 27 partidos que ha disputado el Milan en Serie A, con un rol mucho más protagonista que el que tenía en su tramo final en el Bernabéu.

Y no se trata solo de presencia. El croata también ha dejado momentos de impacto directo, como su gol decisivo para asegurar una victoria sufrida ante el Pisa, ejemplo perfecto de su vigencia: lectura, calma en el área y colmillo para resolver.

En Madrid, mientras tanto, la comparación es inevitable. Con un Real irregular y necesitado de pausa y jerarquía en el centro del campo, crece la sensación de que Modrić habría sido un recurso valiosísimo un año más. En Milán, en cambio, lo tienen claro: su influencia no es simbólica, es competitiva. Hasta leyendas del club como Kaká lo han definido como “una fuerza de la naturaleza”, destacando su entusiasmo y liderazgo a los 40.