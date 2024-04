La eterna renovación de Nacho, el último ‘One Club Man’ del Real Madrid

Nacho Fernández representa la historia perfecta del capitán (casi) perfecto que en España es best seller de titulares e informaciones. De documentales e historias inspiracionales. El canterano que aterriza en un equipo grande siendo un crío (tenía apenas once años) para ir creciendo hasta llegar al primer equipo, en este caso del Real Madrid, y, una vez ahí, no moverse hasta trufar su currículum envidiable con tres Ligas, dos Copas y sobre todo, cinco Champions.

Una relación de amor futbolístico que podría romperse en las postrimerías del relato. Porque no todas las grandes historias tienen final feliz. Y la de la eterna renovación de Nacho pende ahora de un hilo de dudas.

A sus 34 años, la historia se repite. Hace doce meses, la continuidad del central merengue estaba en el aire. El Real Madrid, sólo le ofrecía un año más de contrato. Es norma de la casa que, cuando un futbolista supera los 30 años, se le ponga sobre la mesa renovaciones anuales.

Era (y todavía es) el caso de este chico natural de Alcalá de Henares. Ocurre que en este año ha cambiado mucho el panorama. Entonces tenía la opción de marcharse al Bayern de Múnich, que le ponía sobre la mesa un último contrato de larga duración en Europa. Pero Nacho tiró de corazón, renovó y heredó el brazalete de capitán de Benzema. Prometía ser su mejor temporada. Se ha quedado en todo lo contrario.

Un curso irregular

Con todo el escenario preparado para una actuación estelar, el curso de Nacho está siendo más que discreto. Sirva como referencia que ya ha visto dos rojas este curso, las mismas que había visto en las anteriores 16 temporadas como jugador del primer equipo. Lento, frágil en la toma de decisiones y con menos jerarquía de la que se le suponía, el central merengue ya no luce la fiabilidad de otros partidos. Tanto es así, que para los grandes duelos, Ancelotti está prefiriendo antes usar a Tchouameni de central junto a Rüdiger, antes que tirar de él, que es central puro. En escasez de jugadores para el puesto, se ha convertido en la tercera opción. Aún así, todavía le quedan margen para sonreír. Por ejemplo, para levantar algún título con los blancos como capitán merengue. LaLiga, por ejemplo, es ya casi madridista. Lo tiene casi hecho y, pase lo que pase, esa foto de Nacho alzando el trofeo al cielo de Madrid será suya. Quizá como foto de despedida.

Por ahora, el Real Madrid, informan medios cercanos a la información blanca, le ha puesto sobre la mesa la posibilidad de renovar contrato por un año más en condiciones, eso sí, que no incluyen mejora salarial, esto es, no sería tanto una mejora de contrato, como una simple prolongación del actual. Lo mismo le ocurre a Modric. Ahora la decisión es cosa del futbolista. De Nacho.

Un futuro, dos alternativas

En su mesa, varios factores para pensárselo. Porque quedarse sería prolongar su historia de amor con el Real Madrid, pero a coste seguramente de un curso de anonimato que podría agravarse por el fichaje de Davies. El lateral canadiense haría que Alaba ocupase ya de forma casi fija posición de central. El Real Madrid, además, quiere recuperar a Rafa Marín y sigue de cerca otros centrales en el mercado. No tiene pinta que Nacho, de seguir, fuera si quiera el tercer central que es ahora. Podría quedarse incluso como el último o penúltimo. La alternativa a este escenario ahora no es hacer las maletas a un gigante de Europa, como sucedía hace un curso con el Bayern.

Por ahora, no hay grandes llamando a su puerta y sí equipos de Arabia Saudí dispuestos a dejarse un dineral, pero que supondría su despedida del fútbol de élite en un broche que seguramente afearía la bella historia de Nacho y el Real Madrid. El debate está ahí y apunta a hacerse eterno hasta que termine esta temporada en la que eterna renovación de Nacho podría truncarse para decirle adiós al último ‘One Club Man’ que resiste en Real Madrid.