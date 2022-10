El estreno del Sevilla de Sampaoli tiene motivos para temer a Nico Williams

Sancet y Nico Williams romperán una nueva barrera si marcan en el Pizjuán. Pocos son los leones han logrado marcar en cuatro jornadas consecutivas En Betfair, se registra con una probabilidad bastante alta que Nico Williams marque o asista en la visita del Athletic Club al Sevilla

Nico Williams salió en el minuto 73 en el último partido de la selección, revolucionó a España ante Portugal y dio la asistencia a Morata que vale una clasificación para la final four de la Liga de las Naciones. Casi nada para un recién llegado. El futbolista del Athletic ha derribado la puerta con solo dos apariciones como internacional y en la segunda ha sido determinante para que la selección de Luis Enrique se mantenga entre las mejores en esta competición de la UEFA. No es más que otra señal que deja un futuro brillante por delante para su carrera.

Nico Williams es el león número 627 en debutar con la camiseta del Athletic. Fue ante el Real Valladolid en San Mamés, en la jornada 33 de LaLiga 2020-21 y de la mano de Marcelino García Toral. De hecho, el pequeño de los hermanos fue el primero en debutar con el preparador asturiano. No obstante, Marcelino en una reciente entrevista a The Guardian se resta méritos: "No es lo que vi. Todos en Lezama pudieron ver su evolución durante muchos años. Pensamos que podía dar el siguiente paso, pero en la primera temporada fue importante para el filial. En el segundo año se incorporó desde el inicio, aunque luego tuvo una lesión", asegura el técnico asturiano.

Según los pronósticos de Betfair, que Nico Williams marque en cualquier momento del próximo partido, ante el Sevilla, alcanza una probabilidad implícita del 20%, una probabilidad bastante alta teniendo en cuenta que no es un nueve puro y que el Athletic juega fuera de casa. Una de las labores por las que destaca Nico Williams son las asistencias. Que de alguna asistencia durante los 90 minutos en el Pizjuán alcanza una probabilidad implícita del 16,7% siendo uno de los jugadores con mayor índice de probabilidad de ambos clubes en esta faceta.

Una renovación necesaria

Las últimas actuaciones de Nico Williams han acelerado el proceso de renovación del jugador. Tal y como cuentan varios medios, el combinado vasco ha decidido, en vista de los acontecimientos, acelerar las gestiones para prolongar el contrato del futbolista. Que acaba en 2024 tras haber renovado una vez cumplió objetivos el pasado mes de enero. Pero sobre todo se pretende elevar su cláusula de rescisión, fijada actualmente en 50 M€.

Un precio nada elevado para un jugador que está demostrando un enorme potencial, especialmente esas cualidades como son el desborde o capacidad para desnivelar partidos, que tanto escasean. Un jugador diferencial a quien los rojiblancos quieren ampliar ese vínculo, adecuarlo a su nuevo estatus dentro de la plantilla de Ernesto Valverde, y sobre todo evitar sustos.

Un récord con Sancet

El Sevilla-Athletic tiene también concursos individuales. Sancet y Nico Williams romperán una nueva barrera si son capaces de marcar en el Pizjuán. Pocos son los leones de la historia moderna que han logrado marcar en cuatro jornadas consecutivas, hecho que no se produce desde que lo logró Ibai Gómez en la campaña 2013-14. Mejor le fue a Julen Guerrero, que alcanzó el póker dos veces en su historia liguera. El récord goleador se le escapó a Aduriz, que en su carrera en el Athletic encadenó cinco veces marcando tres veces seguidas.

Un dúo clave

Sancet y Nico han sido protagonistas con gol en los recientes triunfos ante Elche, Rayo y Almería y llegan a la octava jornada de Liga habiendo marcado en las tres anteriores. Un gol en el Pizjuán les haría subir a un escalón que en el Athletic no conoce nadie desde que Ibai, también con Valverde de entrenador, goleó de manera consecutiva a Almería (2), Valladolid (2), Osasuna y Real Madrid. El de Santutxu tuvo el mérito añadido de que, en todos los partidos, salvo el del Valladolid, salió desde el banquillo. Según los pronósticos de Betfair, que Nico Williams marca o asiste durante el partido en Sevilla alcanza una probabilidad implícita del 30,3%.