Estêvão y un récord “teenager” que no se veía desde Saka

El Chelsea encontró un respiro en su temporada más convulsa con una goleada incontestable en la FA Cup, pero entre tantos nombres y tantos goles hubo uno que destacó por encima del ruido: Estêvão. El joven atacante firmó un gol y una asistencia en el 7-0 ante Port Vale y, con 18 años y 345 días, se convirtió en el futbolista más joven de un club de Premier League que logra marcar y asistir en un mismo partido del torneo desde que Bukayo Saka lo hiciera con el Arsenal contra el Bournemouth en enero de 2020.

La actuación del brasileño no fue un destello aislado dentro de una noche cómoda: llegó en un contexto en el que el equipo necesitaba señales positivas. Chelsea venía de semanas duras —con malos resultados y dudas— y la eliminatoria, aunque asequible por el rival, era una prueba de energía y de confianza. Estêvão respondió con personalidad: participó con descaro, tomó decisiones en campo rival y dejó esa impresión que solo dan los jugadores que no se intimidan cuando el foco se enciende.

El récord, además, no es solo una curiosidad estadística. En la FA Cup, donde la presión suele caer sobre los veteranos, que un futbolista tan joven sea capaz de producir dos acciones decisivas (gol + pase de gol) habla de impacto inmediato. Y para el Chelsea de Liam Rosenior, en plena reconstrucción, también funciona como mensaje: hay talento joven listo para asumir protagonismo.

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